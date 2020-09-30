هواوي تطرح حاسوبها المحمول الجديد "ميت بوك إكس" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم، عن طرح حاسوبها المحمول "هواوي ميت بوك إكس" في الإمارات، في أحدث إضافة لسلسلة حواسيب "هواوي ميت بوك"، الذي يغيّر طريقة عمل المستهلكين في عصر الإنتاجية المتنقلة.

وسيتوفر الحاسوب الجديد للطلب المسبق ابتداءً من 8 أكتوبر المقبل، وسيوفر للمستخدمين في الإمارات طريقة أكثر ذكاءً للعمل مع ميزة العرض على عدة شاشات.

وتم إطلاق "هواوي ميت بوك إكس" مع تحسينات كبيرة لقابلية النقل نظرًا لجسمه الخفيف جداً والرفيع الذي يزن 1 كجم فقط، ويبلغ سمكه 13.6 مم2 فقط.

وبشاشته التي تبلغ 13 بوصة، يمكن وضعه بسهولة في أي حقيبة ظهر مثل المجلات.

وقال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: "في إطار إستراتيجية الحياة الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي - Seamless AI Life لجميع السيناريوهات، تركز هواوي على تقديم أكثر التجارب ذكاءً في خمسة سيناريوهات رئيسية: المنزل الذكي، والسفر الذكي، والإنتاجية الذكية، والصحة الذكية والوسائط المتعددة. في فئة أجهزة الحواسيب، تأخذ هواوي زمام المبادرة لتوجيه الصناعة نحو الحلول الذكية".