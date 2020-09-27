أحدث هواتف «سامسونج» القابلة للطي في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنـت «سامسونج الخليج للإلكترونيات»، أمس، عن توفر هاتف «Galaxy Z Fold2 5G»، أحدث ابتكاراتها في فئة الهواتف القابلة للطي في الإمارات. وبات بإمكان المستهلكين الحصول على الهاتف الجديد من متاجر سامسونج الرئيسية، ومتاجر التجزئة والمواقع الإلكترونية المعتمدة على امتداد الدولة.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الأجهزة النقالة في «سامسونج الخليج للإلكترونيات»: «يسرنا حقاً رؤية المستوى العالي من الحماس الذي أظهره محبو وعشاق أجهزة «جالاكسي»، وهم يترقبون الإطلاق الرسمي لأحدث ابتكاراتنا في فئة الهواتف القابلة للطي، ليتكشفوا الميزات الجديدة التي يوفرها.

ونحن على ثقة بأن الهاتف سيفوق في شعبيته الأجهزة القابلة للطي، التي أطلقناها سابقاً بفضل الابتكارات الاستثنائية والمزايا التي جرى تطويرها بما يتناسب مع احتياجات وتوقعات المستخدمين».