«هواوي» تطلق مجموعة من منصات وبرامج التطوير

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «هواوي» مجموعة من منصات وبرامج التطوير التي تهدف إلى تنمية قدرات ما يصل إلى 1.8 مليون مطور في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. كما أعلنت «هواوي» عن عقد شراكات مع 72 جامعة لرعاية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في المستقبل.

وركز مسؤولو «هواوي» على الجمع بين خمسة مجالات تقنية وتشمل الإنترنت والسحابة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الصناعية المتنوعة. وأشار المسؤولون إلى أن أساس التطور والنجاح في القرن الحادي والعشرين سيعتمد على القدرة على تسخير هذه التقنيات والاستفادة منها بفضل المطورين الذين سيسهمون في دفع عجلة التحول الرقمي.

شهد المؤتمر حضور 20 مطوراً مميزاً من المشاركين في برنامج «مطوري هواوي 2» في العام الحالي، بدعوة من تشانج ييلاي، رئيس منصة «هواوي كلاود» للحوسبة السحابية، ودينغ تايهوا، رئيس منتجات الحوسبة في «هواوي». وتوفر المنصة أكثر من 210 خدمات من خدمات الحوسبة السحابية وكذلك أكثر من 210 حلول لخدمة العملاء على المستوى العالمي ويستفيد من خدماتها ما يصل إلى 1.5 مليون مطور في جميع أنحاء العالم.