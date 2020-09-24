مايكروسوفت تعزز أداء القطاعات والمؤسسات بأحدث أجهزة "سيرفس"

المصدر: دبي- البيان

أكدت مايكروسوفت التزامها الراسخ تجاه مختلف القطاعات والمؤسسات في الإمارات من خلال اتاحة أحدث مجموعة من أجهزة سيرفس التي تُقدم الخدمات الأساسية عبر مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك الحكومية والخاصة والرعاية الصحية؛ إضافة إلى قطاع التعليم.

وتأتي هذه الأجهزة ضمن قائمة أُطلقت مؤخراً من منتجات سيرفس، التي تم تدشينها لأول مرة على صعيد الإمارات حيث صُممت أجهزة مايكروسوفت "Surface Go 2" و''Surface Book3'' و"'' Surface Dock 2.

ويكمن الهدف من إصدارها في تمكين المؤسسات عبر مختلف القطاعات الحيوية في جميع أنحاء البلاد من العمل بكفاءة وأمان تام، وعلى النحو الذي تضمن عملياتها سُبل الوقاية واستمرارية الأعمال في المجتمع. ومن هذا المنطلق قامت منظمات مثل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي؛ والإسعاف الوطني؛ ومؤسسة الإمارات باستلام واستخدام أجهزة سيرفس التي تلبي مختلف احتياجاتها ونماذجها التشغيلية.

وقال بيتر جاميسون رئيس قسم التكنولوجيا في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: غيرت تقنيات مايكروسوفت الطريقة التي نعمل ونفكر ونتعاون بها ، حيث أزلنا جميع العوائق التي تحول دون تحقيق وتمكين أفضل سُبل التعاون. ونظراً لأن الأجهزة والبرامج مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً جوهرياً، فإن مجموعة Surface تمنحنا أكثر مما يمكننا الحصول عليه عبر أي جهاز آخر.

وقال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات نحن مدينون كثيراً للمستجيبين الأوائل ولما قدموه من تفان وشجاعة. ويجب علينا دعم المستجيبين الأوائل أثناء قيامهم بحماية حياتنا وسُبل عيشنا. ونؤمن في مايكروسوفت بأن أقل ما يمكن تقديمه لهذه الفئة يتمثل في تمكينهم بكل الوسائل المناسبة لرفع مستوى الإنتاجية وإتاحة أفضل ميزات السرعة وحرية التنقل".

وقال كريج تايسون مدير تكنولوجيا المعلومات في الإسعاف الوطنية قائلاً "لقد زودنا المستجيبين الأوائل لدينا بجهاز سيرفس جو باعتباره الكمبيوتر المحمول المفضل الذي يلبي احتياجاتنا ويتماشى مع متطلباتنا ، حيث تعد هذه الأجهزة سهلة من ناحية الاستخدام ، وتأتي مزودة بمعالج مبتكر يجعل من الطاقة الحرارية في الجهاز منخفضة دون الحاجة إلى نظام تبريد ، إذ يعد عدم الحاجة إلى وجود مروحة بداخل الجهاز وفتحات تهوية خارج الجهاز اللوحي أمر مهم للغاية بالنسبة لنا بما أننا نقوم بتولي إدارة الخدمات الإسعافية الطارئة تحت درجات حرارة خارجية عالية جداً.

وقال محمد عثمان رئيس تطوير الأعمال في مؤسسة الإمارات "قمنا من منطلق إيماننا بدور التكنولوجيا في تقليل التعقيدات وتسهيل أعباء العمل على موظفينا بتمكينهم من خلال استخدام أجهزة مايكروسوفت سيرفس بوك التي تتضمن إلى جانبها حزمة Microsoft 365، حيث توفر هذه الأجهزة أدوات مثالية لتعزيز مستوى الإنتاجية وضمان العمل الآمن من أي مكان.