سامسونغ تطلق الطلب المسبق على هاتف "غالكسي إس 20 إف إي" في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سامسونغ الخليج للإلكترونيات اليوم، إطلاق خدمة الطلب المسبق على هاتف "غالكسي إس 20 إف إي" (Galaxy S20 FE) للمستهلكين في الإمارات.

والهاتف أحدث إضافات سامسونغ إلى عائلة Galaxy S20.

ويمكن للمستهلكين، التقدم بالطلب المسبق للحصول على الهاتف، عبر متاجر سامسونغ الرئيسة، ومتاجر التجزئة الكبرى، ومواقع التجارة الإلكترونية المعتمدة في الإمارات، وذلك حتى الخميس 8 أكتوبر.

وسيحصل المستخدمون الذين يشتركون في خدمة الطلب المسبق على الهاتف خلال هذه الفترة، على سماعات Galaxy Buds+، لتعزيز مستوى التكامل والتفاعل بين تجارب استخدامهم لأجهزة منظومة Galaxy.

وقال عثمان البورا رئيس قسم مجموعة الأجهزة النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: يسرنا الإعلان عن إطلاق خدمة الطلب المسبق على جهاز Galaxy S20 FE، الذي يجمع الميزات والابتكارات التي أحبها عشاق أجهزة Galaxy في جهاز واحد.

ويتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية احترافية، ومجموعة مختارة من الألوان النابضة بالحياة، إضافة إلى العديد من الميزات والتقنيات المتقدمة. ومن المتوقع أن يشهد الهاتف الجديد، المستوى ذاته من النجاح والإقبال الذي شهدته الهواتف السابقة من الفئة ذاتها، وذلك من خلال التزام سامسونغ بتوفير الهواتف المتطورة، التي تلبي احتياجات محبي أجهزة Galaxy.

يتوفر "غالكسي إس 20 إف إي" بإصدارين، أحدهما يتوافق مع تقنية الجيل الرابع، والآخر مع تقنية الجيل الخامس. ويتوفر إصدار الجيل الرابع بألوان الأحمر السحابي والبرتقالي السحابي والخزامى السحابي والأخضر السحابي والأزرق السحابي والأبيض السحابي، بينما يتوفر الإصدار المتوافق مع الجيل الخامس، بألوان الخزامى السحابي والأخضر السحابي والأبيض السحابي.