أول هاتف 5G من «نوكيا» منتصف أكتوبر

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة «إتش إم دي» العالمية في الشرق الأوسط المصنّعة لهواتف «نوكيا» أن خطط هيئة تنظيم الاتصالات الرامية إلى تغطية جميع المناطق المأهولة في الدولة بشبكة الجيل الخامس بحلول 2025 وطرح حزمة ترددات جديدة خاصة بـ5G، يعزّز من حجم سوق هواتف الجيل الخامس في الدولة ويسمح لشريحة أكبر من المستخدمين الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه التقنية بخيارات وفئات سعرية مختلفة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر افتراضي للشركة في دبي أمس للإعلان عن إطلاق أول هاتف بتقنية الجيل الخامس للشركة في الإمارات وهو هاتف «نوكيا 8.3 5G» المتوفر حالياً من خلال خدمة الطلب المسبق والذي سيتوفر منتصف أكتوبر المقبل.

وتوقع كوشار خلال المؤتمر أن تدعم هواتف الجيل الخامس أنشطة قطاعات رئيسية في الدولة كاللوجستية والشركات الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والتجزئة وغيرها، خلال المرحلة المقبلة خصوصاً في ظل السرعات العالية للبيانات التي توفرها تقنية الاتصال.

ولفت إلى أن إنتاج المزيد من هواتف الجيل الخامس بشرائح سعرية مختلفة سيكون أحد أهم نقاط تركيز الشركة الفنلندية الناشئة التي جمعت في أغسطس الماضي استثمارات جديدة من «جوجل» و«كواكوم» و«نوكيا» خلال الفترة المقبلة وقدرها 230 مليون دولار تهدف في جلها إلى توفير هواتف مدعومة بتقنية الجيل الخامس في الشرق الأوسط من خلال توفير هواتف عالمية في متناول الجميع.

ويبلغ عدد المحطات الخاصة بشبكة الجيل الخامس التي تم نشرها من قبل مشغلي خدمة الهاتف المتحرك في الإمارات نحو 2200 محطة مع نهاية الربع الأول. ويحتوي هاتف نوكيا الجديد كاميرا رباعية «بيور فيو» مع عدسات «زايس سينما» لصور عالية الدقة والسرعة. كما يغطي الهاتف أكبر عدد من نطاقات الراديو لكل من شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة والتي يطرحها المشغلون حول العالم.