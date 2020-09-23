تسريب مواصفات هاتف سامسونغ الجديد

المصدر: وكالات

من المتوقع أن تطلق شركة "سامسونغ" سلسلة "S21" قبل فبراير 2021، لكن التفاصيل الأولى حول هذه الهواتف قد وصلت بالفعل.

ونشر موقع "ms power user" الإلكتروني معلومات تحتوي على أن البطارية الفعلية، تظهر سعة نموذجية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة.

وأضاف الموقع المذكور، سيحتوي "S21" على 4 كاميرات خلفية، تمامًا مثل سابقه. ولكن كاميرتين مقربتين على عكس "S20".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن تجهيزها هاتفا "غامضا" جديدا سيحدث ثورة حقيقية في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضحت المصادر، وفقا لما نشره موقع "91 موبايلز" التقني المتخصص، أن ذلك الهاتف ربما يحمل اسم "غلاكسي أيه 02"، ليكون خليفة هاتف "غلاكسي أيه 01"، الذي كان يتميز بمواصفات متوسطة وسعر زهيد.

وعلى نفس النهج تجهز سامسونغ مواصفات قياسية متوسطة لهذا الهاتف والسعر سيكون مفاجأة، بحسب المصادر.

وسيعمل هاتف "غلاكسي أيه 02" بنظام تشغيل "أندرويد 10" وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت.