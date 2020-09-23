أوبو تُطلق سلسلة هواتفها الذكية "رينو 4" في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت أوبو، سلسلة هواتفها الذكية الجديد كلياً رينو4، بالإضافة إلى السماعة اللاسلكية الأحدث "أوبو إنكو W51" في منطقة الشرق الأوسط.

وتضم سلسلة هواتف رينو4 الذكية ثلاثة إصدارات، هي "رينو4"، و"رينو4 برو" و"رينو4 برو 5G"، ما يتيح للمستخدمين تجربة مُبسّطة أكثر من أي وقت مضى لالتقاط صور إبداعية ومقاطع فيديو خيالية في الليل.

أما سماعة "أوبو إنكو W51" اللاسلكية، فتُتيح للمستخدمين مساحة شخصية للاستمتاع بتجربة صوتية واضحة وذات جودة متقدمة، مع قدرة مضاعفة على إلغاء الضجيج أثناء المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى الموسيقى، بفضل تزويدها بشريحة مُعالجة رقمية متطورة ثنائية النواة، بالإضافة إلى خاصية إلغاء الضجيج النشطة.

ويمكن للعملاء اعتباراً من اليوم الأربعاء 23 طلب شراء أي من هواتف سلسلة "رينو4" الجديدة، وذلك لدى كافة منافذ البيع الرئيسية والمتاجر الالكترونية في الإمارات.

وسيحصل العملاء على هديّة قيّمة من أوبو عند تسجيل طلبات الشراء المسبق لأي من أجهزة رينو4 الجديدة، وهي سماعة أوبو إنكو W51 اللاسلكية الجديدة مع هاتف رينو4 برو 5G، وسماعة أوبو إنكو W31 اللاسلكية مع هاتف رينو4 برو، وسماعة أوبو إنكو W11 اللاسلكية مع هاتف رينو4.

وكانت أوبو قد نظّمت مساء أمس الثلاثاء فعالية افتراضية بعنوان "سهرة بعيون أوبو"، أطلقت خلالها سلسلة هواتف رينو4 الجديدة رسميّاً في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت عن المزايا الفريدة لهواتف السلسلة، ومنها خاصية الفيديو بالنمط الليلي الفائق مع العدسة العريضة، وغيرها من الخصائص الفريدة التي تتيح للمستخدمين تصوير مقاطع فيديو ليلية نابضة بالحياة وتعبّر عن موهبتهم وأسلوبهم.

كما سلطت الفعالية الضوء على الأدوات التفاعلية غير اللمسية التي أصبحت الآن مُتاحة بسهولة أكبر في أسواق جديدة من خلال سلسلة هواتف رينو4. وتعتمد هذه الأدوات على المُستشعر الذكي المُدعم بالذكاء الاصطناعي، والذي يسمح للمستخدمين بالتحكم بهواتفهم على نحو أفضل، فيما تحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي دون نظر الآخرين إلى الهاتف.

بهذه المناسبة، قال ايثان تشيوي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لطالما تفرّدت سلسلة هواتف رينو بمكانة ريادية على صعيد تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية؛ وترتكز سلسلة رينو4 الجديدة على النجاح الفريد الذي حققته أوبو من خلال سلسلة هواتف رينو3، والتي قدمت تجربة استثنائية في مجال التصوير باستخدام الهاتف المحمول. أما أجهزة رينو4 فستقدم لعشاق التقنيات المتطورة تجربة غير مسبوقة تماماً في مختلف ظروف التصوير".

وأضاف تشيوي: "بالمقابل، صُمّم هاتف رينو 4 برو 5G خصيصاً لمواكبة التطلعات الشخصية وأنماط حياة المُستخدمين وخاصة فئة الشباب، من خلال الإمكانات القوية لشبكة اتصالات الجيل الخامس وتقديم أحدث الابتكارات التي تُثري الحياة المتصلة والعصرية. وانعكاساً لالتزام أوبو بـ "فن التكنولوجيا"، ستتيح سلسلة هواتف رينو4 للمستخدمين طرقاً جديدة من أجل ’اكتشاف الليل بعيون أوبو‘ والتعبير عن قدراتهم الإبداعية من خلال تقنيات أوبو المبتكرة للتصوير الفوتوغرافي".