«هايبر إكس» تطلق أول لوحة مفاتيح ميكانيكية بأحرف عربية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هايبر إكس»، القسم المتخصص بالألعاب في شركة «كينغستون» التقنية، والعلامة الرائدة في عالم الألعاب والألعاب الإلكترونية، عن إطلاق أول لوحة مفاتيح ميكانيكية بأحرف عربية. وقالت إن اللوحة ستتضمن مفاتيح «هايبر إكس» الميكانيكية الحمراء، والتي ستكون أول لوحة مفاتيح تقدمها الشركة بالأحرف العربية.

صُممت لوحة المفاتيح واسمها «Alloy Origins Core» لأداء متميز على المدى الطويل مع نقطة تشغيل أقصر والعمل حتى 80 مليون نقرة. تعمل لوحة المفاتيح على زيادة مساحة سطح المكتب إلى الحد الأقصى من خلال تصميم اللوحة بدون أرقام جانبية لضمان مساحة أكبر لحركة الماوس. تتميز اللوحة بمفاتيح ذات إضاءة خلفية مكشوفة لإضاءة أكثر إشراقاً مع تأثيرات إضاءة مشعة وخمسة مستويات سطوع قابلة للتعديل لتحسين تجربة اللعب للمستخدم، ليلاً أو نهاراً. ولمزيد من المتانة والثبات والمرونة، تم تصميم لوحة المفاتيح بهيكل ألمنيوم كامل.

وقال هاني صوان، مدير تطوير الأعمال، «هايبر إكس» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حتى تؤكد على أنها العلامة التجارية رقم واحد في عالم الألعاب على مستوى العالم، تتطلع هايبر إكس باستمرار إلى النمو والتكيف مع عروض منتجاتها. ولهذا السبب قررنا إطلاق لوحة مفاتيح بأحرف عربية. ولكوننا شركة متخصصة ومتميزة في معدات الألعاب عالية الجودة، فقد استمعنا للطلبات التي ترغب بلوحة مفاتيح ذات أحرف عربية، وعملنا على إطلاقها.

وأضاف: لا يقتصر الأمر على تصميم لوحة المفاتيح ذات الأحرف العربية التي نتطلع إلى تقديمها لمجتمع الألعاب من المستخدمين العرب. فقد تم تصميم لوحة المفاتيح خصيصاً لعشاق لوحة المفاتيح بدون أرقام جانبية. نحن نقدم للمستخدمين خيار لوحة المفاتيح الديناميكية ذات الأداء العالي بدون مفاتيح أرقام جانبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتميز لوحة المفاتيح بوضع تخصيص اللعب، وهذا ما يسمح للمستخدمين باختيار المفاتيح التي يتم تفعيلها وتعطيلها. يمكن تعيين مفاتيح ماكرو وتخزينها في مكتبة الماكرو، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة أوضاع قابلة للتعديل للوحة المفاتيح للحصول على وضع مثالي.