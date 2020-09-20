"آيسر" تطرح حاسوب "سبين 7" بتقنية الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: دبي، البيان

طرحت شركة آيسر في أسواق الإمارات اليوم، جهاز الحاسوب المحمول "سبين 7" (Spin 7) الجديد القابل للتحول الذي يوفر تجربة جديدة فائقة تعزز إنجاز المهام، مع اتصال فائق السرعة بتقنية الجيل الخامس ودعم ترددات mmWave وsub-6 GHz.

ويأتي جهاز الحاسوب المحمول "سبين 7" مدعوماً بمعالج سنابدراغون 8cx من الجيل الثاني المزود بتقنية الجيل الخامس ، ومجهز بنظام المِفصل الذي يتحرك بزاوية 360 درجة، بحيث يتيح للمستخدمين اختيار الوضع المناسب للمهمة التي يقومون بها، سواء أكانت كتابة مستند في وضع الحاسوب المحمول أو تدوين ملاحظات على شاشة الجهاز التي تعمل باللمس في وضع الكمبيوتر اللوحي.

ويبلغ وزن الجهاز الجديد 1.4 كغ فقط وسمكه 15.9 مم، ويضفي اللون الأزرق البخاري للهيكل الفاخر المصنوع من خلائط المغنيزيوم والألمنيوم على الجهاز مظهراً أنيقاً واحترافياً.

وقال جيري كاو، مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آيسر: "ستعزز أجهزة الحاسوب المحمولة في المستقبل إمكانية التنقل وإنجاز العمل بصورة استثنائية مع التركيز على المستخدم في تصميمها، حيث توفر هذه الأجهزة عمر البطارية الطويل، واتصالاً سريعاً للغاية عبر تقنية الجيل الخامس، وغير ذلك من المواصفات".

وأضاف: "يمتاز جهاز "سبين 7" الجديد بأدائه الفائق مع الاتصال الدائم بالإنترنت والقدرة على مواكبة أسلوب الحياة العصري الذي يتطلب العمل من أي مكان، وذلك بفضل تصميمه الذي يدعم استخدامه لعدة أيام بعد شحنه مرة واحدة فقط".

وقال كيث كريسين، نائب الرئيس الأول ومدير عام قسم الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة في شركة كوالكوم تكنولوجيز: "نتطلع إلى إطلاق آيسر لأول جهاز حاسوب من أجهزتها بنظام التشغيل "ويندوز" وهو أول جهاز مدعوم بمعالج سنابدراغون 8cx من الجيل الثاني المزود بتقنية الجيل الخامس المتطور".

وأضاف: "سواء أكنت تعمل عن بُعد أو أثناء التنقل، فإن الاتصال بالإنترنت عبر تقنية الجيل الخامس مع جهاز Spin 7 سيغير تجربة أجهزة الحاسوب لديك. سيحصل المستخدمون على تجربة أرقى مع القدرة على إنجاز العمل بفضل البطارية التي تدوم لأيام، والأداء الفائق، والسرعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والكاميرا المتطورة وتقنية الصوت عالي الجودة وأعلى مستويات الأمان للمؤسسات".

وتم يدعم الحاسوب الاتصال بتقنية الجيل الخامس عبر ترددات mmWave و sub-6 GHz وسرعات تنزيل تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية.

ويمكن للمستخدمين الاتصال بسرعة وأمان عبر شبكات الجيل الخامس في الأماكن التي تتوفر بها. وتعني السرعة الفائقة ووقت الانتظار المنخفض والاستقلالية التي توفرها تقنية الجيل الخامس أن جهاز "سبين 7" يمكنه مواكبة متطلبات العمل الحديثة، خصوصاً مع تزايد استخدام منظومة العمل عن بُعد وانتشارا لموظفين في أماكن مختلفة، يتيح الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس عالية السرعة للمستخدمين البقاء على اتصال وتحقيق أعلى مستويات إنجاز العمل أثناء التنقل.