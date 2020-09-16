"سامسونج" تطلق الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، عن توفر ساعة (Titanium Galaxy Watch3) الذكية في دولة الإمارات، والتي تعتبر الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية الأكثر تطوراً وتقدماً من الناحية التكنولوجية حتى الآن وشهدت إقبالاً عند إطلاقها في الأسواق العالمية.

وتقدم الساعة الجديدة الذكية للمستخدمين تجارب جديدة لمراقبة الصحة والعافية.

وعملت سامسونج على مساعدة مستخدمي ساعتها الجديدة من خلال تزويدها بأداة تحليل مبتكرة والتي تتميز بقدرتها على تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي أثناء الجري، بالإضافة إلى تقارير ما بعد تمارين اللياقة الستة، والتي تساعد على تحسين الشكل، وتعزيز الأداء وتقليل احتمالية التعرض للإصابة.

كما يمكن للمستخدمين تتبع نشاط القلب أثناء ممارسة التمارين، من خلال الوصول بسهولة إلى قراءات السعة القصوى لاستهلاك الأكسجين VO2، ومعدل تشبع الأكسجين.

ويمكن شراء الساعة الذكية من معظم متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة سامسونج في الإمارات بتداءً من 17 سبتمبر 2020.