هواوي تطلق هاتف "Y9a" الجديد في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هواوي، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد "Y9a" من الفئة الابتدائية المصمم للتصوير الفوتوغرافي، على أن يتوفر للطلب المسبق اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس في الإمارات.

تتميز الإضافة الجديدة إلى سلسلة هواتف "HUAWEI Y" بكاميرا رباعية قوية بدقة 64 ميجابكسل وشاحن "SuperCharge" بسعة 40 واط.

ويأتي هاتف "Y9a" بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

ويتوفر الهاتف الجديد بثلاثة خيارات ألوان هي: Midnight Black وSpace Silver وSakura Pink.