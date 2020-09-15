"الوقت يطير بسرعة" مع "آبل" في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

تكشف "آبل" النقاب مجدداً اليوم الثلاثاء عن حزمة جديدة من المنتجات التي يرتقبها المستهلكين في هذا الوقت من كل عام، والتي قد تتضمن ساعة "آبل واتش 6" وجهاز "آيباد إير" جديد في حين قد يتم تأجيل موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 12 الجديدة حتى أكتوبر المقبل وذلك حسب التوقعات.

وقامت "آبل" بإرسال الدعوات الصحفية لحضور حدثها المرتقب والذي سينطلق افتراضياً تحت شعار "الوقت يطير بسرعة" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

ولم تصدر "آبل" بيان رسمي حول المنتجات التي سيتم إطلاقها خلال الحدث إلا أن الشركة ذكرت للمستثمرين في يوليو الماضي أن إطلاق "آيفون 12" القادم سيتأخر "لبضعة أسابيع"، فيما توقعت بلومبرج ألا يتم طرح الهاتف الجديد قبل منتصف أكتوبر على الأقل.

ومن المتوقع أن تدمج "آبل" في نسخة "برو" من هاتفها الجديد معالج متوافق مع تقنية الجيل الخامس وكاميرتين من الخلف إحداها بعدسة 7P التي سترفع من جودة الصور إلى مستوى قياسي جديد، بالإضافة إلى ماسح ضوئي LiDAR جديد قادر على استشعار العمق وقياس المسافة إلى الأشياء في الغرف ما يفتح خيارات جديدة للمطورين لتطوير المزيد من تطبيقات الواقع الافتراضي.

ويرتقب أن يتم خلال الحدث كذلك إطلاق النسخة النهائية من نظام التشغيل iOS14 الذي يحوي تطبيق أساسي للترجمة من عدة لغات منها العربية بالإضافة إلى أنظمة tvOS14 وwatchOS7 وmacOS Big Sur التي كانت بنسخة الاختبار كذلك منذ يونيو الماضي.