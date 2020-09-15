"إل جي" تكشف عن هاتف ذكيّ جديد بشاشتين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "إل جي" للإلكترونيات" أمس الاثنين عن هاتفها الذكي الجديد، الذي يتميز بميزة تعدد المهام المحسنة، مع شكل فريد، حيث تأمل الشركة أن يساعد المنتج الأحدث في تعزيز أعمال الهواتف المحمولة المتعثرة.

وقدمت شركة "إل جي" هاتف "وينغ" (Wing)، وهو هاتف ذكي بشاشة مزدوجة مع شكل دوَّار، في حدث الإطلاق الذي تم تنظيمه عبر الإنترنت، وفق "يونهاب".

وسيتم طرح الهاتف الجديد للبيع الشهر المقبل في كوريا الجنوبية، وسيكون متاحًا في أمريكا الشمالية وأوروبا. ولم تؤكد "إل جي" سعر الهاتف بعد، لكن المطلعين على الصناعة توقعوا أن يتجاوز سعره الـ (845 دولارًا أمريكيًّا) في كوريا الجنوبية.

ويعد الهاتف الجديد، هو أول منتج يتم تطويره في إطار مبادرة "إل جي" للهواتف الذكية "مشروع المستكشف"، الذي يهدف إلى تقديم "تجربة استخدام غير مسبوقة".

ويتميز الهاتف الجديد بشاشتين منفصلتين، حيث تدور الشاشة الرئيسية بزاوية قائمة أفقية، لتظهر شاشة ثانوية أسفلها ويصبح الهاتف على شكل حرف "T".

وقالت الشركة إن الجهاز خضع لما لا يقل عن 200 ألف اختبار للحركة الدوارة، للتحقق من متانة الشاشة الدوارة.

وعندما يكون الجهاز في "الوضع الدوار"، فيمكن للمستخدمين استخدام كلتا الشاشتين لنفس التطبيق، أو فتح تطبيقين على كل شاشة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم مشاهدة مقطع فيديو بسهولة على الشاشة الرئيسية والدردشة مع الآخرين على الشاشة الثانوية، كما أضافت الشركة.

وقالت "إل جي" إنها طبقت تقنية "الحركة ذات المحورين" للكاميرا لأول مرة في الصناعة، والتي توفر مستوى كبيرًا من الثبات، خاصة عند تصوير مقاطع الفيديو.

وعلى الرغم من استخدام شاشتين، قالت الشركة إن وزن "وينغ" لا يتجاوز 260 غرامًا.

وتأمل الشركة في أن يمهد الهاتف الجديد الطريق أمام هواتفها الذكية المستقبلية، حيث تحاول الشركة تغيير اتجاه أعمالها المتعثرة في مجال الهواتف المحمولة، بعد أن سجلت وحدة أعمال الهواتف المحمولة خسارة تشغيلية قدرها 206.5 مليار وون في الربع الثاني من العام، لتستمر الخسائر الفصلية للربع الحادي والعشرين على التوالي.

كما انخفضت إيراداتها بنسبة 18.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.31 تريليون وون في الفترة من أبريل إلى يونيو.