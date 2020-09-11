آيفون 12 .. مواصفاته وموعد طرحه وسعره

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد شركة "أبل" الأمريكية للإعلان عن هاتفها الجديد "آيفون 12" في وقت لاحق من هذه السنة، فيما تتواصل التسريبات في كشف بعض الخصائص والمزايا المنتظرة.

ووفقا لسكاي نيوز فقد خصص موقع مجلة "زي دي نت" تقريرا مفصلا للحديث عن كل التفاصيل التي ترافق أحدث هاتف مرتقب للشركة الأمريكية العملاقة.

قال المصدر إنه من المنتظر طرح 4 طرازات لآيفون 12، اثنان عاديا وآخران من نوع "PRO". وتشير التسريبات إلى أن التشكيلة ستضم "iPhone 12 وiPhone 12 Max وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max".

يمكن أن تتراوح أحجام العرض ما بين 5.4 بوصة و6.1 بوصة لكل من iPhone 12 و12 Max، وما بين 6.1 و6.7 لكل من Pro وPro Max.

يمكن أن تبدأ الأسعار من 649 دولارا وتصل إلى ما فوق 1099 دولارا، وهو الأمر الذي أكده جون بروسر، الذي يعرف بتسريبه معلومات حول أبل وغوغل.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر إن آيفون 12 سيكلف 649 دولارا و"برو ماكس" سيكلف 1099 دولارا.

في العادة، تعلن "أبل" عن طرازات آيفون الجديدة في سبتمبر، قبل أن تطرحها في الأسواق بعد 10 أيام تقريبا من الحدث. لكن "أبل" قالت في وقت سابق إن الأجهزة الجديدة ستتأخر بضعة أسابيع هذه السنة.

ويتوقع متابعون أن يجري العرض المنتظر في 12 من شهر أكتوبر المقبل، أو ما جاوره.

وفقا لتقرير "بلومبرغ"، فإن طرازات آيفون الجديدة ستبتعد عن الحواف الدائرية المستخدمة في iPhone 11، فيما يرجح أن تجري العودة إلى تصميم iPhone 5 ذي الحواف المسطحة.

فيما يخص الجزء الخلفي، لا يبدو أنه سيطرأ عليه تعديلات، باستثناء ضمه كاميرتين، مقابل 3 كاميرات التي كانت في النسخة السابقة.

هناك أيضا تكهنات بأن طراز آيفون 12 سيستخدم إطارا من الألومنيوم، على أن يعتمد طراز "برو" على الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما يجري الحديث عن استبدال اللون الأخضر الذي طرح في آيفون 11، باللون الأزرق.

هل سيتوفر على 5G؟ .. تشير كل التسريبات إلى أن الجواب هو "نعم"، إذ يبدو أن "أبل" باتت على استعداد لإصدار أول جهاز لها متوافق مع شبكات الجيل الخامس.

وكشفت تقارير سابقة، في أغسطس الماضي، أن الطرازات الأربعة من آيفون 12 ستكون جميعها مزودة بـ"5 جي".