هواوي توسع مجموعة منتجاتها الشاملة بستة منتجات جديدة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) اليوم عن ستة منتجات جديدة تزيد من إثراء النظام البيئي الشامل 1 + 8 + N الذي يهدف إلى تعزيز ونشر استراتيجية العملاق الصينية للمنتجات الجديدة المعروفة بـ"حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي"، التي تقوم على التواصل السلس بين منتجات هواوي المترابطة والقائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وشملت المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال حدث الإطلاق العالمي على الإنترنت "هواوي مايت بوك إكس" HUAWEI MateBook X و"هواوي مايت بوك 14" HUAWEI MateBook 14، وسماعتي "فري بادز برو" FreeBuds Pro و"فري لايس برو" FreeLace Pro، بالإضافة إلى ساعتي "واتش جي تي 2 برو" GT 2 Pro و "واتش فيت" WATCH FIT.

وأعاد ريتشارد يو، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين خلال الكلمة الرئيسية، أيضًا تأكيد التزام هواوي باستراتيجية "حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي" لجميع السيناريوهات والعمل مع الشركاء لتعزيز النظام البيئي 1 + 8 + N الذي يقدم تجربة اتصال أكثر تماسكًا للمستهلكين في حياتهم اليومية، في سيناريوهات تتراوح من العمل والصحة واللياقة إلى الترفيه الصوتي، مما يعكس مهمة هواوي لبناء عالم متصلاً بصورة أفضل.

وقال يو: "تستند تجارب المستخدم الرائعة دائمًا على الابتكار، ولكن رحلتنا للابتكار تبدأ دائمًا وتنتهي مع المستهلكين. في المستقبل، سنواصل العمل مع شركائنا الكرام لتقديم تجارب أكثر ذكاءً وعالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ".

حاسوب "هواوي مايت بوك إكس"

ويجمع الحاسوب الشخصي "هواوي مايت بوك إكس" بين التصميم الأيقوني للسلسلة الرائدة والتكنولوجيا المبتكرة مع تصميم خفيف الوزن وميزات ذكية. يبلغ وزن الحاسوب الشخصي 1 كجم فقط، ويبلغ سمكه 13.6 مم فقط في الجزء الأكثر سمكًا، وهو أصغر من ورقة A4، بحيث يمكن للمستخدمين وضعه بسهولة في حقيبة الظهر وحمله معهم أينما ذهبوا.

ويعتبر هذا الحاسوب الجديد أول جهاز حاسوب شخصي محمول يتميز بشاشة العرض الكاملة اللامتناهية بدقة 3K –التي توفر تجربة مشاهدة غامرة وجودة صورة مذهلة، فيما تدعم الشاشة ميزة اللمس المتعدد مع دعم الإيماءات لالتقاط الصور وغيرها، والتي تتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة بسرعة عن طريق التمرير لأسفل الشاشة بثلاثة أصابع، كما هو الحال على الهاتف الذكي.

وتضيف ميزة "العرض على عدة شاشات" المحسّنة مزيدًا من التنوع إلى حاسوب "مايت بوك إكس" الشخصي، والتي تسمح للمستخدمين التحكم في كل من جهاز الحاسوب والهاتف الذكي المقترن على شاشة واحدة أو إجراء مكالمات فيديو أو صوتية على الحاسوب الشخصي أو نقل الملفات بين الأجهزة أو حتى تحرير الملفات المحفوظة على الهاتف الذكي مباشرةً باستخدام الحاسوب الشخصي. كما يمكن لمستخدمي هواتف هواوي الذكية الاستفادة من نقطة الاتصال الفورية لتوصيل أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بهم بالإنترنت عبر الربط.

ومدعومًا بمعالج "إنتل كور" من الجيل العاشر، يوفر الحاسوب الشخصي الرائد الجديد الأداء المطلوب للمهام اليومية. تعد لوحة اللمس أكبر بنسبة 26% مقارنة بالجيل السابق لتسهيل الاستخدام بشكل أفضل، وهي تتميز الآن بتقنية "فري تاتش" لتقديم ردود فعل لمسية كاملة.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بالحجم الكامل بمفاتيح مقصية توفر مسافة انتقال للمفاتيح تبلغ 1.3 مم لجعل الكتابة ممتعة، وتأتي مع مكبري ترددات عالية ومكبرات صوت تشكل نظامًا صوتيًا رباعياً، السماعات توفر صوتًا محيطيًا غامرًا أمام المستخدم مباشرةً.

ويعد "مايت بوك إكس" الشخصي أيضًا أول حاسوب شخصي محمول من هواوي يدعم تقنية "واي فاي 6" والتي تتميز بثلاثة أضعاف سرعة نقل البيانات لشبكة "واي فاي 5" من أجل اتصال أسرع وإنتاجية أفضل.

حاسوب "هواوي مايت بوك 14"

وخلال الإطلاق الافتراضي، كشفت هواوي كذلك عن حاسوب "مايت بوك 14" الشخصي، الذي يتميز بتصميم قابل للحمل والنقل وأداء قوي، ويدعم هذا الحاسوب الشخصي معالجات من "رايزن" من "إيه إم دي" Ryzen 4000 H Series، مع "مراوح شارك فين" التي توفر أداءً حراريًا فائقًا حتى في ظل أحمال العمل المكثفة، فيما تساعد تقنية "العرض على عدة شاشات" المستهلكين على البقاء منتجين على طول الطريق.

نظام التشغيل

وأكّد لي تشينغ مدير عمليات التسويق لأجهزة الحواسيب والأجهزة اللوحية في هواوي في تصريحات لـ"البيان" خلال مؤتمر افتراضي اليوم إن حواسب هواوي الجديدة والسابقة التي تعمل على نظام "ويندوز 10" ستحصل على كافة التحديثات المتعلقة من "ويندوز" في وقتها ودون تأخير، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتقييم مدى تأثير العقوبات الأمريكية على صناعة الحواسيب.

وكانت هواوي حصلت من "إنتل" على كمية كبيرة جداً من المعالجات الحديثة من "إنتل" و"إيه إم دي" الأمريكيتان قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في أغسطس من العام الماضي.

وأكّد نمو تشينغ سوق الحواسيب المحمولة في الإمارات وإعادة بروزها كوسيلة اتصال رئيسية خصوصاً في ظل العمل والتعلم عن بعد، لافتاً إلى أن السوق الإماراتي يشكل نسبة جيدة من سوق شرق آسيا وأن الشركة تهدف إلى تعزيز حصتها في سوق الحواسب المحمولة في الدولة.

"فري بادز برو"

وتعتبر سماعة "فري بادز برو" أول سماعات أذن استريو لاسلكية حقيقية في العالم تدعم تقنية إلغاء الضجيج الديناميكي الذكي. وتتميز سماعات الأذن الجديدة بحل متكامل للأجهزة والبرامج، وهي تحدد بذكاء نوع الضوضاء والضجيج المحيطة بناءً على محيط المستخدم المباشر والتبديل بين ثلاثة ملفات تعريف - عامة، مريحة ومطلقة - لتقديم الأداء الأمثل لإلغاء الضجيج.

علاوة على ذلك، تقدم السماعة أفضل أداء لإلغاء الضجيج حتى الآن على منتج صوتي من هواوي مع تصنيف رائد في إلغاء الضوضاء يبلغ 40 ديسيبل. فيما يعني الاتصال المزدوج مع أنظمة "أندرويد" و"أو إس" و"ويندوز" الذكية يعني أنه يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين الأجهزة دون الارتباط بعلامة تجارية واحدة، كما يتيح التحكم بالإيماءات الجديد للمستخدمين التحكم بسهولة في سماعات الأذن عن طريق إجراء تمريرة أو ضغط على جذع سماعة الأذن المكعبة.

ساعة "جي تو برو"

ولا تأتي ساعة ساعة "جي تو برو" الجديدة مع الميزات التي أحبها المستهلكون في سلسلة "جي تي" فحسب، بل توفر الساعة الذكية الحديثة الأنيقة أيضًا عمر بطارية يصل إلى أسبوعين، وأكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى لياقة بدنية احترافية وميزات تتبع البيانات.

وتوفر ميزات تتبع الصحة "هواوي بلو سين +4" في الساعة قراءات دقيقة لمعدل ضربات القلب. أدخلت هواوي أوضاع تدريب جديدة بما في ذلك التزلج والتزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد وملعب الجولف. تنضم هذه إلى النطاق الحالي لتزويد المستخدمين بتتبع الأداء في الوقت الفعلي والتحليلات للرياضات الاحترافية.

وتم إطلاق الساعة الذكية الرائدة الجديدة بتصميم متين يتميز بمواد فاخرة، بما في ذلك كريستال الساعة من الياقوت، وعلبة من التيتانيوم وظهر علبة من السيراميك الصديق للجلد والذي يتحد مع زجاج ياقوتي أسود آخر لتعزيز دقة المراقبة وراحة الارتداء.

"واتش فيت"

وأما ساعة "واتش فيت" فتعتبر أول ساعة ذكية رياضية من هواوي تتميز بتصميم وجه ساعة مستطيل الشكل. وتجمع الساعة الذكية بين شاشة "أموليد" عالية الدقة المبهرة مقاس 1.64 بوصة، والتي تفسح المجال لعرض المزيد من المحتوى وتجربة تفاعل أفضل. بوزن 34 جرامًا، وتحتوي على بطارية يصل عمرها إلى 10 أيام في سيناريوهات نموذجية. وتدعم الساعة أيضًا تقنية الشحن السريع من هواوي. ويمكن أن توفر خمس دقائق من الشحن شحنة كافية للحفاظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.

"فري لايس برو"

وتم الإعلان أيضًا خلال الحدث عن سماعات "فري لايس برو" التي توفر صوتًا رائعًا وتصميمًا أنيقًا. وتأتي السماعة بتقنية إلغاء الضجيج حتى 40 ديسيبل، وتستفيد سماعات الأذن حول الرقبة من الخوارزميات الرائدة في الصناعة لتوفير أداء مستقر لإلغاء الضجيج في أي موقف. وتتميز السماعات بزوج من المشغلات الديناميكية من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم مقاس 14 ملم مع أنابيب جهير لتقديم صوت عالي الدقة لتجربة استماع مثالية.