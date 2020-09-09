تعرّف على مزايا نظام تشغيل جوجل الجديد "أندرويد 11"

المصدر: البيان الإلكتروني

طرحت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "غوغل"، الإصدار النهائي من نظام تشغيلها الجديد "أندرويد 11"، لهواتف "بيكسل" التابعة لها، على أن يتوفر للمزيد من الهواتف خلال الأشهر المقبلة.

ومن المنتظر أن يوفر النظام الجديد العديد من المميزات، بما في ذلك فقاعات المراسلة وإشعارات المحادثات المجمعة بالإضافة إلى الوسائط الجديدة وعناصر التحكم في الأدوات المنزلية الذكية.

وقال عملاق التكنولوجيا، إنه بالإضافة إلى هواتف "بيكسل" التابعة لها، ستكون الشركات التالية أول من يقدم تنزيلات لنظام "أندرويد 11": ون بلس، شاومى، أوبو، ورييلمي.

وستكون "نوكيا" من أوائل شركات الهواتف الذكية التي تستخدم التحديث، بينما تستغرق "سامسونغ" و"هواوي" و"إل جي" وقتاً أطول قليلاً لتكييف ميزات جديدة مع واجهات المستخدم الخاصة بهم.

وفى منشور المدونة، كشفت "جوجل" عن أبرز مميزات "أندرويد 11" وهي:

مساحة للمحادثات

يعمل "أندرويد 11" على إدارة المحادثات من الإشعارات، ما يسهل إدارة محادثاتك في مكان واحد بدلاً من التبديل بين تطبيقات المراسلة المختلفة، حيث يمكنك من الإشعارات تحديد أولويات المحادثات من جهات اتصال معينة

فقاعات الدردشة

تجعل "فقاعات الدردشة"، محادثاتك في تطبيقات المراسلة تظهر على شكل فقاعات في أحد جوانب شاشة الهاتف، للتنقل داخل المحادثات وخارجها دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

تسجيل الشاشة

يقدم "أندرويد 11" ميزة مدمجة لتسجيل الشاشة بصوت، حيث يمكن تسجيل ما يحدث في هاتفك بسهولة، والتسجيل بصوت من الميكروفون أو الجهاز أو كليهما دون الحاجة إلى تطبيق خارجي.

التحكم في الوسائط المتعددة

أعاد نظام "أندرويد 11"، تصميم عناصر التحكم في الوسائط وتضمينها داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، ما يتيح لك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة

يقدم "أندرويد 11" ميزة "الإذن لمرة واحدة"، ولكنها كانت تقتصر على خدمات الموقع فقط، إلى جانب تحسين الميزة لتشمل أُذونات الميكروفون والكاميرا، حيث أصبحت تتيح للمستخدمين منح الوصول لمرة واحدة للأذونات الحساسة، التي تشمل: الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، أو الكاميرا، بحيث يتعين على التطبيقات طلب الإذن في كل مرة تحاول الوصول إليها.

إعادة التعيين التلقائي للأذونات

يتضمن نظام "أندرويد 11"، ميزة جديدة تُسمى "إعادة التعيين التلقائي للأذونات"، وتقوم بإعادة ضبط أذونات التطبيقات غير المستخدمة منذ فترة تلقائيًا، ويمكنك أيضًا إعادة منح التطبيق هذه الأذونات مرة ثانية عندما تعود لاستخدامه مرة أخرى.

الوصول إلى الأجهزة الذكية المتصلة من مكان واحد

أضاف نظام "أندرويد 11"، ميزة التحكم بالمنزل الذكي، والتي تتيح التحكم بالأجهزة الذكية المتصلة بضغظة واحدة دون الحاجة إلى الاستعانة بتطبيقات خارجية، فكل ما عليك فعله للوصول لتلك الميزة هو الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل في هاتفك الذكي، وهذا يتيح القدرة على التحكم بالأجهزة الذكية المتصلة بضغطة واحدة.