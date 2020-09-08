"سامسونج" تطلق الطلب المسبق على "جالاكسي فولد 2" في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سامسونج الخليج للإلكترونيات أمس خدمة الطلب المسبق على أحدث ابتكاراتها في فئة الهواتف القابلة للطي جالاكسي Z Fold2 5G في الإمارات، حيث يمكن للمستهلكين التقدم بطلب مسبق للحصول على الهاتف الجديد حتى 21 سبتمبر في متاجر سامسونج الرئيسية ومتاجر التجزئة والمواقع الإلكترونية المعتمدة.

ويحصل الذين سيتقدمون بطلب مسبق للحصول على الهاتف على سماعات جالاكسي Buds Live اللاسلكية الجديدة التي تم إطلاقها أخيراً، بالإضافة إلى اشتراك في خدمة الرعاية المتكاملة لمدة عام بهدف تعزيز تجربة استخدامهم لأجهزة جالاكسي وتوفير المزيد من خدمات الحماية في حالة تعرض الجهاز لأضرار عرضية.

ويأتي الهاتف مع وظائف محسنة. ويجمع الهاتف الجديد بين ميزات الهواتف الذكية مثل سهولة الحمل ومرونة الاستخدام إلى جانب الميزات التي توفرها شاشة العرض الكبيرة في الأجهزة اللوحية، بما يضمن للمستخدمين تحقيق أقصى مستوى من الإنتاجية.

وسواء أكان مطوياً أم مفتوحاً، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة استخدام فاخرة للهاتف المحمول، وذلك بفضل التصميم المتميز الذي يأتي به الهاتف مع شاشتي عرض Infinity-O على امتداد الجهاز ومن دون حواف تقريباً.

وتم تصميم شاشة الغلاف مقاس 6.2 بوصات التي تتميز بشاشة Infinity-O، والشاشة الرئيسية الضخمة مقاس 7.6 بوصات على نحو مميز، لإضفاء معنى ومستوى جديد التميز على تجارب المشاهدة. وقد تم تصنيع الشاشتين بحجم أكبر من الشاشات المستخدمة في الهاتف السابق، لتوفير تجارب غامرة على نحو محسّن في كل وقت ومكان.

كما يوفر الهاتف بالاقتران مع شاشة Infinity Flex والمساحة الواسعة المحيطة بالكاميرا الأمامية، تجربة مشاهدة سينمائية متكاملة، ما يمكّن المستهلكين من الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم بأقل قدر من التأثيرات الخارجية.

كما تتميز الشاشة الرئيسية بمعدل تحديث افتراضي 120 هرتز لتمكين المستخدمين من استخدام الشاشة وممارسة ألعابهم المفضلة بكل سلاسة.

وعلى صعيد آخر تسمح معدلات التحديث التكيفية من 11 إلى 120 هرتز للجهاز بضبط معدل التحديث على النحو الأمثل لتعزيز الأداء وإطالة عمر البطارية إلى أقصى قدر ممكن عند استخدام التطبيقات.

ويساهم التصميم الدقيق والألوان المتميزة للهاتف بنسختيه الأسود ميستك والبرونزي ميستك، في تعزيز مزايا التميز في هذا الهاتف. ويرتكز نظام المفاصل المخفية على العديد من الابتكارات الرائدة. ويوفر نظام المفاصل للمستخدمين القدرة على فتح الجهاز بزوايا مختلفة، لتعزيز الراحة دون استخدام اليدين بفضل الوضع المرن، بينما يؤدي تخفيض الكثافة المغناطيسية في آلية الطي، إلى تسهيل عملية طي وفتح الجهاز المتطور.

وسواء تم استخدام الهاتف لإنجاز الأعمال أو ممارسة الألعاب من الجيل الخامس، فسيتمكن المستخدمون من تشغيل الهاتف طوال اليوم بفضل القدرات الفائقة للبطارية الذكية، لضمان استمرارية أعمالهم أو ألعابهم دون القلق من نفاد البطارية أو الطاقة - ما يعزز إنتاجيتهم واستباقيتهم على نحو ملحوظ وفي جميع الأوقات.