أوبو تصدم هواوي بمواصفات هاتفها الجديد

المصدر: وكالات

في خطوة جديدة لتحدي شركة هواوي ومنافسة أجهزتها الذكية، أعلنت شركة Oppo عن هاتف مميز بمواصفات متطورة وسعر مقبول.

وأشارت Oppo إلى أن هاتفها الجديد Find X2 Lite يتوقع له أن يكون منافسا قويا في أسواق الأجهزة الذكية المتطورة، خصوصا أنه صمم ليعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم أنيق، وبهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش، أبعاده (74.3/160.3/7.96) ملم، ووزنه 180 غ.

كما زودته Oppo بشاشة АMOLED بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا.

وحصل الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع Snаpdragon 765G، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وزود بنظام تشغيل Andrоid 10، وبشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4025 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، إضافة لأنظمة GPS وGLONASS وBеiDou وGаlileo لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.