سامسونغ تكشف اليوم عن مواصفات هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Fold 2

المصدر: البيان الإلكتروني

تكشف شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم النقاب عن المواصفات التفصيلية لهاتفها الذكي القابل للطي "Galaxy Z Fold 2" في حدث Galaxy Unpacked، الذي سيعقد عبر الإنترنت.

وقالت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الثلاثاء إنها ستعقد حدث Galaxy Unpacked Part 2 عبر الإنترنت في الساعة 11 مساء اليوم (بتوقيت كوريا الجنوبية) لكشف النقاب عن المواصفات التفصيلية لـ Galaxy Z Fold 2.

وفي الحدث المقبل، ستكشف سامسونغ عن المواصفات التفصيلية وتجربة المستخدم (UX) للهاتف القابل للطي الثالث من سامسونغ للإلكترونيات، "Galaxy Z Fold 2"، بحسب "يونهاب".

وكانت سامسونغ قد كشفت عن ذلك الهاتف في حدث Unpacked الذي عقد يوم 5 أغسطس عبر الإنترنت، لكنها لم تشرح مواصفاته التفصيلية.

ويتميز هاتف Galaxy Z Fold 2 بشاشة مقاس 7.6 بوصة عند فتحها، مع وجود شاشة غطاء بمقاس 6.2 بوصة، وكلاهما أكبر من شاشات Galaxy Z Fold ذات مقاس 7.3 بوصة و4.6 بوصة على التوالي.

واستخدمت سامسونغ الزجاج فائق النحافة (UTG) على الشاشة الداخلية لـGalaxy Z Fold 2، وفيه ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية في أعلى منتصف الشاشة عند فتحها.

وتناقش سامسونغ وثلاث شركات اتصالات متنقلة كورية خططًا لإطلاق Galaxy Z Fold 2 في 18 سبتمبر بعد بدء الحجز المسبق لهاتفها الجديد في 11 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يكون سعر Galaxy Z Fold 2 على نفس المستوى أو أقل قليلًا مقارنة مع سعر Galaxy Z Fold (2,398,000 وون كوري).

وسيتم بث الحدث على الهواء مباشرة عبر موقع شركة سامسونغ للإلكترونيات على الإنترنت وغرفة أخبار الشركة.