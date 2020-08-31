تسريبات: سعر «جالاكسي زد فولد 2» 8815 درهماً

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت تسريبات لشركة «سامسونغ» الشهيرة للتقنية بأن سعر هاتفها الذكي الجديد «جالاكسي زد فولد 2»، والمُنتَظَر أن تطرحه في الأسواق لأول مرة غداً «الثلاثاء» سيبلغ 1799 يورو، أي ما يعادل 8815 درهماً و2400 دولار. وكانت الشركة الكورية الجنوبية سربت السعر على موقعها الشبكي في المملكة المتحدة، لفترة وجيزة، ثم سرعان ما حذفته.

وكان أول من أعاد نشر هذا التسريب هو موقع «أندرويد أوثوريتي» المعنيّ بأخبار الهواتف الذكية. وأفاد الموقع بأن سعر بيع الهاتف الجديد سيكون أرخص في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيبلغ هناك 1423 يورو فقط.

وأضاف التسريب أن الهاتف الجديد القابل للطيّ سيحتوي على ذاكرة تخزين واحدة تبلغ سعتها 256 غيغابايت، وسُيطرَح بلونين هما البرونزي والأسود. وسيبلغ عرض شاشة الهاتف 15.7 سنتيمتراً عند طَيّه، فيما سيبلغ 19.3 سنتيمتراً عند إعادته إلى وضعه الأصلي.

وفي سياق مُتصل، أفاد عثمان البورا، مدير أول قسم الهواتف النقالة لدى شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، بأن الشركة لم تحدد بعد موعداً لطرح «جالاكسي زد فولد 2» في الإمارات.

وقال البورا: «سَنُعلِن عن الموعد في القريب العاجل، في وقتٍ ما خلال سبتمبر.. إننا ندرك أهمية فئة الهواتف القابلة للطيّ، وملتزمون للغاية تجاهها».