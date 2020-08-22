«سامسونغ» تطلق «جالاكسي نوت 20»

المصدر: سيئول - د ب أ

أطلقت سامسونغ الكورية أمس هاتفيها اللوحيين الجديدين «جالاكسي نوت 20» و«جالاكسي نوت 20 ألترا» في 70 دولة حول العالم.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» أن مبيعات الهاتفين الجديدين بدأت في 70 دولة، منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسيا وتايلاند وفيتنام وغيرها. وأوضحت سامسونغ أن الهواتف الجديدة ستكون متاحة في 130 دولة بحلول منتصف سبتمبر المقبل، وقالت إن الأنشطة الترويجية لإطلاق الهاتفين تقام في كل دولة اعتماداً على الوضع الصحي فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد بها.

وبحسب «يونهاب»، تشغل «سامسونغ جالاكسي» استوديوهات في 5 أماكن بالمناطق الرئيسية من العاصمة سيئول لتقديم فرص تجربة الأجهزة الجديدة، منذ 8 من الشهر الجاري. وكانت طلبات الشراء المسبقة على «جالاكسي نوت 20» مماثلة لسابقه «جالاكسي نوت 10» رغم تداعيات «كورونا».