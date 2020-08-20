فيفو تطلق هواتف جديدة لعشاق السيلفي والتصوير المحترف

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة فيفو، خلال الشهر الحالي، هاتفي X50 و X50 Pro ضمن سلسلة هواتف X50 الجديدة كلياً، فيما طرحت الشهر الماضي هاتفها الذكي (V19) وهي هواتف تتمتع بقدرات متطورة في التقاط صور السبلفي، وتضم كاميرات أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجا بكسل+ كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وشاشة (AMOLED FHD+ Ultra O Screen).

الهواتف الجديدة من فيفو تأتي لتعزيز القدرات الاحترافية في التصوير، وسط منافسة حادة في أسواق الهواتف الذكية لطرح أجهزة صينية وكورية وأمريكية بميزات استثنائية في التقاط صور السيلفي، وتقديم تكنولوجيا ريادية ضمن التصاميم الأنيقة ومبتكرة.

وتتكون كاميرا هاتف (V19) الأمامية المزدوجة من كاميرا أساسية بدقة 32 ميجا بكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل تسمح للمستخدمين بالتقاط أجمل اللحظات، بصرف النظر عن الزمان أو المكان. وتتيح الكاميرا الأمامية التقاط صور سيلفي فائقة الاتساع بمقدار 105 درجات، مع خوارزمية ذكاء اصطناعي داخلية تستطيع بشكل مستقل تصحيح التشوه في الزاوية العريضة بين الجهة الأمامية والخلفية للحصول على لقطات أكثر دقة. كما تتمتع الكاميرا الأمامية بميزة فيديو سيلفي بثبات فائق، بحيث تدعم فيديوهات السيلفي فائقة الاتساع بمستوى جديد من الثبات

ويضم هاتف (V19) في الخلف كاميرا رباعية بخاصية الذكاء الاصطناعي، مكونة من الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل والكاميرا ذات الزاوية الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا البوكية بدقة 2 ميجا بكسل. وإلى جانب خاصية الفيديو فائق الثبات، يحوي هاتف (V19) العديد من مزايا الفيديو والصور المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، مثل فلاتر الفيديو المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي ومحرر الفيديو المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية (AI Image Matting) لتسجيل فيديوهات ذات مستوى احترافي.

X50 وX50 Pro

تم تجهيز الكاميرا الرئيسية في هاتف X50 Pro بنظام الكاميرا ذات المحورين (Gimbal Camera System) لمساعدة المستخدمين على التقاط صور وفيديوهات واضحة أثناء التحرك، حتى أثناء الليل. تم تصميم هذا النظام وفقاً للجيمبال الاحترافي ذات الحجم الكامل، ويتحرك نظام الجيمبال الصغير والمدمج في هاتف X50 Pro في الاتجاه المعاكس لحركة الاهتزاز، الأمر الذي يزيد ثبات الكاميرا الرئيسية.

ويعمل هذا النظام أيضاً على توسيع زاوية الدوران ومجال منع الاهتزاز مقارنة مع طرق التثبيت الشائعة حالياً، ما يوفر صوراً فائقة الوضوح. وتتيح ميزة Gimbal Radar ، التي تظهر على شكل كرة متحركة على شاشة الهاتف لتعكس حركة الجيمبال، لمعرفة متى سيكون الإطار ثابتاً. كما أن خوارزمية فيفو لإزالة ضبابية الحركة (Motion-deblur)والمستشعرات المخصصة، والتعقب المستمر للتركيز هي جميعها ميزات تعزز وضوح الصور والفيديوهات

تحتوي سلسلة X50 على هواتف ذكية متطورة للتصوير الفوتوغرافي. فمثلاً، يضم هاتف X50 Pro مجموعة من الكاميرات المنوعة تشمل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، وأربع كاميرات خلفية (الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا البورتريه الاحترافية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا التقريب خمس مرات بدقة 8 ميجابكسل). وتدعم كاميرا التقريب في هاتف X50 Pro ميزة التقريب الفائق (ستين مرة) التي تساعد على إنتاج صور ذات تفاصيل مدهشة.

ومن أهم ميزات هاتفي X50 وX50 Pro أنهما مزودان بنمط التصوير الفائق في أجواء الليل (Super Night Mode) ونمط التصوير الفلكي (Astro Mode) اللذين يساعدان على التقاط صور عالية الدقة في المشاهد الحضرية والريفية أثناء الليل، في حين تساعد زاوية التصوير فائقة الاتساع بمقدار 120 درجة (أو 108 درجات بعد تصحيح الانحراف) وميزة السوبر ماكرو (Super Macro) على التقاط صور بجودة احترافية ضمن سيناريوهات متعددة. ويسمح نمط البورتريه، والذي يعمل وفقاً لخوارزمية مؤلفة من أربع طبقات، للمستخدمين بعزل الجسم المصور عن الخلفية وتطبيق تأثيرات مختلفة للاضطلاع بنتيجة أفضل.