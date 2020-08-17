«موتورولا» تطلق هاتف «وان فيوجن» الذكي ببرمجيات فائقة الأداء في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «موتورولا» أحدث هواتفها الذكية «وان فيوجن One Fusion» رسمياً في الإمارات. ويُتيح الجهاز، الذي يُعتبر أحدث ابتكارات «موتورولا» في عالم الهواتف الذكية، لمستخدميه فرصة الاستمتاع بأكثر التقنيات تقدماً، من بينها نظام كاميرا متعدد الاستعمالات، وعالي الدقة وعتاد وبرمجيات فائقة الأداء، فضلاً عن عُمر البطارية المُذهل وشاشة العرض الغامرة بالكامل.

وتعليقاً على إطلاق الجهاز الجديد، قال شاراي شمس، المدير العام لأعمال الهواتف الذكية في المجموعة: «يعكس إطلاق هاتف One Fusion من موتورولا صدق التزامنا الكامل بالمنطقة، من خلال تطوير المزيد من الحلول التقنية الجديدة، والمتاحة أمام قاعدة أكبر من المستهلكين عبر مُختلف فئات السوق. ويُمثل جهازنا الجديد المزيج الأمثل بين الذكاء وقوة الأداء، ويشق طريقه متألقاً بين نظرائه في السوق، بما في جعبته من مزايا عالية الطراز، ليسمح لعملاء شركتنا بالاستمتاع بكُلّ ما يطمحون إليه في هاتفهم الذكي، وبسعر معقول. وبفضل نظام الكاميرا الرباعي متعدد الاستعمالات، وإمكانات معالجة متميّزة وعُمر بطارية متفوق، يمنح هاتف One Fusion المستخدمين تجربة لا تضاهى في هذه الفئة من الهواتف».

تجارب استثنائية

ويشتمل نظام الكاميرا الرباعي في هاتف One Fusion على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، يتضمن تحديثات مثل تكنولوجيا البكسل الرباعي Quad Pixel، التي تمنح المستخدمين القدرة على التقاط صور أكثر وضوحاً ونقاء وفي مختلف ظروف الإضاءة، بينما تسمح عدسة التصوير بزاوية عريضة للغاية (118 درجة)، بزيادة مساحة الجسم المصور ضمن الإطار بنحو أربعة أضعاف، ويتميّز النظام بقدرته على التقريب أكثر بخمس مرات من المستشعرات العادية، بفضل كاميرا مخصصة للتصوير عن قرب Macro Vision. ومن جانبه، يمنح مستشعر العُمق القدرة على التقاط صور شخصية رائعة بكل سهولة لتحويل اللحظات العادية إلى تجارب استثنائية لا تُنسى.

وبفضل بطاريته العملاقة بسعة 5000 ميلي أمبير، باستطاعة المستخدمين الاستمتاع بهواتفهم لأكثر من يومين دون أيّ داع للقلق. كما يُمكنهم العمل أو اللعب أو مشاهدة ما يريدون من مقاطع الفيديو وهم مطمئنون لقدرة هواتفهم على الصمود طيلة يومين متتاليين في حالة الاستعداد.

سرعة أداء فائقة

ويمنح معالج كوالكوم Snapdragon™ 710 ثُماني النواة، الذي جرى تصميمه لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الجهاز، هاتف One Fusion مزايا إضافية، من حيث كفاءة الطاقة وروعة الأداء. كما يُعزز المعالج القوي إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت من قدرات الجهاز، من حيث تعدد المهام والانتقال السلس بين التطبيقات، ويسمح للمستخدمين برؤية الفارق والإحساس به سواء عند التقاط الصور أو أثناء ممارسة الألعاب.

شاشة عرض غامرة بالكامل

وتُعتبر شاشة Max Vision HD+ عالية الوضوح بقياس 6.5 بوصات الخيار الأمثل للترفيه، لا سيما مع ما تُقدمه من ألوان نابضة بالحياة والنسبة المرتفعة لقياس الشاشة بالنسبة للجسم، والتي تجعل أي صورة أو لعبة أو عرض أو فيلم يظهر في أبهى صوره.

وبموجب الشراكة والتعاون العميق بين موتورولا وخدمات جوجل، يحتوي هاتف One Fusion من موتورولا على زر مخصص لتفعيل خدمات المساعد الصوتي من جوجل Google Assistant على جانب الجهاز. ويُعتبر Google Assistant المساعد الشخصي الأمثل، ويمكن لمستخدمي الجهاز بكل بساطة الضغط على هذا الزر، للوصول إلى خدماته.