التسجيل بمسابقة خدمات الهواتف الذكية في هواوي للتطبيقات المبتكرة حتى 8 أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

تسعى هواوي إلى تشجيع المطورين على اكتشاف قدرات خدمات الهواتف الذكية في هواوي من خلال مسابقة التطبيقات العالمية الجديدة. والتسجيل في «مسابقة خدمات الهواتف الذكية في هواوي للتطبيقات المبتكرة» مفتوح حتى 8 أكتوبر. وستنتقل المسابقة إلى الجولة التمهيدية في 9 أكتوبر حتى الوصول إلى مرحلة التصويت العام في نهاية الشهر، وسيتم الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر.

وستمنح «مسابقة خدمات الهواتف الذكية في هواوي للتطبيقات المبتكرة» الفائزين إجمالي مليون دولار من الجوائز، حيث سيخوض المطورون تحدياً في جميع أنحاء العالم لتصميم الألعاب والتطبيقات التي من شأنها أن توفر خدمات الحياة الذكية الأفضل لمستخدمي أجهزة هواوي وHONOR. وتهدف المسابقة إلى تحفيز المطورين على استكشاف إمكانات نظام HMS Core وتعزيز قدرتهم على الابتكار والإبداع لتقديم تجارب جديدة إلى منصة هواوي.

يوفر نظام خدمات الهواتف الذكية في هواوي الشامل ومتجر Huawei AppGallery المحتوى الجديد والخدمات الرقمية الرائدة لأكثر من 600 مليون مستخدم لدى هواوي وHONOR في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.

وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الهواتف الذكية وسحابة المستهلك في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعمل هواوي مع المطورين حول العالم لتعزيز الابتكار ودعم تحقيق رؤية الشمول الرقمي. ويتعاون مطورو خدمات الهواتف الذكية لدى هواوي مع شركة هواوي لتصميم عدد من التطبيقات المتميزة التي من شأنها أن تمكّن المستخدمين وتعزز القيمة الاجتماعية ضمن المجتمعات».

وخصصت هواوي مليون دولار جوائز مالية للمطورين في برنامج Shining Star، وإجمالي 200 ألف دولار لكل منطقة. وسيتم تسليم جوائز بقيمة 15 ألف دولار لكل من التطبيقات الخمسة الأفضل؛ و15 ألف دولار لكل من الألعاب الثلاث الأفضل؛ و15 ألف دولار لكل من أبرز 3 تطبيقات ذات أفضل تأثير اجتماعي. وسيحصل التطبيق الأكثر شعبية على 5 آلاف دولار، بينما سيحصل كل من التطبيقات الـ12 في درجة الوصيف على 2500 دولار.