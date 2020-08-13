مميزات وسعر هاتف مايكروسوفت الجديد القابل للطي

المصدر: وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت أمس الأربعاء، عن طرح هاتفها "سيرفس ديو"، في 10 سبتمبر القادم، بسعر 1399 دولارا، وهو نفس سعر هاتف "أيفون 11 برو ماكس" أحدث هواتف شركة آبل.

وبحسب قناة سي إن إن، فإن السعر مناسب جدا لإمكانيات ومميزات الهاتف، فهو قابل للطي، ويتكون من شاشتين "أوليد" بحجم 5.6 بوصة منفصلتين بمفصل بزاوية 360 درجة، وبذلك يمكن إغلاق الهاتف مثل الكتاب أو فتحه بالكامل، أو استخدمه على شكل "لابتوب"، ويحتوي على كاميرا واحدة تدعم تسجيل فيديو بدقة "4K"، والتقاط صور فوتوغرافية بدقة "HDR".

كما زودت شركة مايكروسوفت الهاتف بمجموعة من البرامج التي تنتجها مثل "أوفيس" و "وباور بوينت" ولوحة مفاتيح خاصة ليصبح أشبه بالكمبيوتر المحمول، مما يساعد الأشخاص في إنجاز عملهم أثناء التنقل، وإجراء مكالمات الفيديو بدقة عالية.



ويعمل "سيرفس ديو" بمعالج "كوالكوم سناب دراجون 855"، كما يدعم شبكات الجيل الرابع "4G LTE"، وليس الجيل الخامس، هذا ويضم قارئا لبصمة الإصبع لفتح الجهاز.

ويعتبر هذا أول هاتف يعمل بنظام "أندرويد" من إنتاج مايكروسوفت، ويمكنه أن يعمل طوال 15 ساعة في وضع تشغيل الفيديو، و27 ساعة بإجراء المكالمات، وعشرة أيام في وضع الاستعداد.

وكانت الشركة قد أعلنت عن هاتفها الجديد، في أكتوبر الماضي، في مؤتمرها السنوي بمدينة نيويورك الأمريكية.