شياومي تكشف عن تلفزيونها الشفاف

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت شياومي الصينية بالذكرى العاشرة لإنشائها، بإطلاقها تلفزيون Oled شفافا، والذي سيتم تسويقه فقط في الصين في بادئ الأمر، لتعلن عن انتهاء عصر الشاشة السوداء المهيبة.

وعرفت العلامة التجارية الصينية شياومي منذ انبثاقها للوجود من عشر سنوات، بإنتاجها هواتف ذكية بأسعار تنافسية للغاية والتي غالبا ما تكون مجهزة بميزات جيدة، لكنها بدأت مؤخرًا في صنع شاشات Oled، للاحتفال بعيدها العاشر.

فبالإضافة إلى تقديم هواتفها المحمولة Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra ، كشفت العلامة التجارية الصينية للتو عن تلفزيون Mi TV Lux Transparent Edition، بحجم 55 بوصة مع لوحة Oled شفافة تمامًا.

وإذا لم تكن شياومي هي الأولى التي تقدم مثل هذا النوع من التلفزيونات، فإن منتجها بالتأكيد سيبقى علامة فارقة في تاريخها، وبالإضافة إلى ميزة الشفافية في تلفزيونها، فإن سمكه يبلغ 5.7 ملم. كما أن المشاهد منه إضاءة وحدات البكسل الضرورية فقط، مما يعطي الانطباع بأن الصورة تطفو في الفضاء وليست منبثة عن شاشة تلفزيون.

ولتحقيق هذه النتيجة، جهزت شياومي تلفزيونها بمعالج MediaTek 9650 الذي يدير الشاشة بدعم من AI Master Smart Engine، كما تمكنت من تحقيق إنتاج صورة مع طيف لوني واسع للغاية ومعدل تحديث 120 هرتز وزمن انتقال محدود بـ 1 مللي / ثانية، وهو ما سيلقى استحسانا في السوق الدولية، بحسب (futurasciences).