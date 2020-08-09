واتساب يتيح تغيير شكل وتصميم الرسائل

المصدر: وكالات

طرح تطبيق واتساب اخيراً خاصية جديدة لهواتف آيفون، ستغير شكل وتصميم الرسائل.

والخاصية الجديدة عبارة عن تخصيص صور وخلفيات لكل محادثة من محادثات واتساب، سواء في الدردشة الجماعية، أو المحادثات الفردية مع الأهل والأصدقاء، بحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية.

وتتيح الخاصية الجديدة اختيار الصور والخلفيات للرسائل، من بين 39 تصميمًا للخلفية، بالإضافة إلى 36 لونًا ثابتًا، كما توفر اختيار أي صورة من الصور المخزنة على هاتفك.

وتتنوع الصور والخلفيات والرسومات الموجودة في الميزة الجديدة من واتساب، لتتناسب مع جميع المستخدمين، فمنها ما يناسب العائلة، وأخرى للأصدقاء، كما أن هناك صورًا لمجموعات الدردشة الجماعية.

كما تمنح الميزة الجديدة تجربة جديدة لواتساب مليئة بالصور والرسومات والخلفيات الجديدة، ما يعطى انطباعا بالبهجة داخل التطبيق، كما أنها تميز المحادثات الكثيرة من خلال الصور المختارة.

ومن المقرر أن يصدر واتساب، الخاصية الجديدة على هواتف أندوريد، في الفترة القادمة ولكنها متاحة حاليًا لهواتف آيفون، في أحدث إصدار لنظام بيتا.