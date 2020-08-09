تحذيرات من ثغرات أمنية في معالجات «أندرويد»

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

حذّر باحثون من أن المزايا الجديدة التي توفرها معالجات في الهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام أندرويد مثل الشحن السريع وإلغاء الضجيج وتشغيل ألعاب الواقع الافتراضي توفر ثغرة أخرى للمخترقين.

وحذر خبراء في «ديفكون» على موقعهم الإلكتروني من أن معالجات الإشارة الرقمية في الهواتف الحديثة التي توفر تلك المزايا تعتبر بوابة لاختراق الهواتف والسيطرة عليها.

واكتشف الباحثون أن معالج «سنابدراغون» من كوالكوم المستخدم في أكثر من 40% من هواتف أندرويد في العالم - أو حوالي 3 مليارات هاتف - يحوي أكثر من 400 نقطة ضعف قد تمكّن المتسللين من إنشاء تطبيق ضار قادر على تجاوز نقاط التفتيش الأمنية المعتادة وسرقة بيانات المستخدم بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو ومعلومات المواقع علاوة على تسجيل المكالمات وميكروفون الجهاز وإخفاء البرامج الضارة الأخرى على الهواتف دون علم أصحابها بذلك.