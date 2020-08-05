أبرز مواصفات حواسب سامسونغ اللوحية المنتظرة

المصدر: البيان الإلكتروني

سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية معلومات عن حواسب Galaxy Tab S7، التي ستطلقها سامسونغ العام الجاري.

وتبعا للتسريبات، فإن سامسونغ ستعلن هذا العام عن نموذجين من هذه الحواسب، نموذج عادي سيحمل اسم Galaxy Tab S7، ونموذج أكثر تطورا يحمل اسم +Galaxy Tab S7.

ومن المفترض أن تأتي هذه الأجهزة بمعالجات +Snapdragon 865 القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وأن تزود بذواكر وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت يمكن توسيع سعتها عبر بطاقات ذاكرة من نوع microSD.

كما ستحصل هذه الحواسب على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى قلم S Pen ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، بحسب "روسيا اليوم".