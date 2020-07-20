سامسونغ تكشف عن تاريخ إطلاق هاتف "جالاكسي فولد 2" القابل للطي

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد مراقبون في القطاع الصناعي الكوري الجنوبي بأن سامسونغ من المرجح أن تكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي الجديد "جالاكسي فولد 2" الشهر المقبل، وذلك بعد الإعلان التشويقي الأخير لمراسم الإطلاق الذي بثته الشركة.

وقد أطلقت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم أمس الأحد فيديو تشويقي من 13 ثانية عن مراسم كشف النقاب عن الهواتف الجديدة في يوم 5 أغسطس، على حسابها على موقع تويتر، تحت عنوان "طية واحدة، إمكانيات لا محدودة".

ويظهر الفيديو قطرات سامسونغ برونزية اللون وهي تتحول إلى مجسم يشبه الفراشة، ما يشير إلى هاتف جالاكسي القابل للطي، الذي احتوى على صورة فراشة عندما تم إصداره للمرة الأولى العام السابق.

وكانت هناك بعض التكهنات بأنه لن يتم كشف النقاب عن الهاتف في مراسم الكشف عن الهواتف الجديدة المقبلة، بيد إن المطلعين على الصناعة يقولون إن مقطع الفيديو التشويقي الأخير يؤكد أن الشركة العملاقة ستكشف عن تفاصيل هاتفها الأحدث خلال هذا الحدث الذي سيتم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أجهزة هواتف محمولة أخرى بما يشمل فابلت جالاكسي نوت 20، و سماعات جالاكسي اللاسلكية.

وقد ذكرت بعض المصادر المطلعة بالصناعة أن سامسونغ تنظر في خفض سعر هاتف جالاكسي فولد2. فقد بيع جهاز جالاكسي فولد بـ 2.39 مليون وون (1,985 دولار) في كوريا، بيد أن المصادر ترى أن الجهاز الجديد سيباع بسعر أقل من سلفه.

"كجهاز جالالكسي نوت 20، قد يأتي جالاكسي فولد 2 بسعر أقل مقارنة بسلفه لتعزيز المبيعات"، وفقا لما أفاد به مسؤول بالصناعة.

ويتكهن المطلعون بأن سامسونغ جالاكسي فولد 2 قد يكون متاحا بالأسواق بعد سبتمبر، بعد إطلاق جالاكسي نوت 20 المتوقع في 21 أغسطس بالسوق الكورية.

ولم يتم تأكيد مواصفات جالاكسي فولد 2، بيد أنه يتكهن بأن يبلغ حجم الشاشة 7.6 بوصة في الوضع غير المطوي، ويبلغ حجم الشاشة الخارجية 6.23 بوصة، وكلاهما أكبر من الهاتف السابق حيث كان حجم الشاشتين 7.3 و 4.6 على التوالي، وفق "يونهاب".