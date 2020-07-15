"أوبو" تطلق أسرع تقنية لشحن هواتف الجيل الخامس

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشفت أوبو، شركة الهواتف الذكية الصينية اليوم عن تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 125 واط التي توفر أسرع قدرة على شحن الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس دون أي زيادة في حجم الشاحن.

كما أطلقت أوبو كذلك شاحن AirVOOC اللاسلكي فائق السرعة بقدرة 65 واط، وشاحن SuperVOOC صغير الحجم بقدرة 50 واط، والشاحن فائق السرعة صغير الحجم بقدرة 110 واط. وتقدم هذه المنتجات تجربة غير مسبوقة في الشحن فائق السرعة، صممت خصيصاً للأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

وقال جيف زانج، كبير خبراء تقنية الشحن السريع لدى أوبو: "يفرض الانتقال العالمي المتسارع نحو شبكات الجيل الخامس، وانتشار التطبيقات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، مثل تطبيقات الألعاب والفيديو، تحديات جديدة لعمر البطارية وسرعة الشحن في الهواتف المتحركة".

وأضاف زانج: "لطالما تصدّرت أوبو مجال تقنيات الشحن فائق السرعة، منذ إطلاق تقنية VOOC في عام 2014. واليوم، تجدد أوبو التزامها بتقديم تجربة فريدة في مجالات الشحن اللاسلكي والشواحن صغيرة الحجم، حيث نرسي من جديد معايير جديدة كلياً في مجال الشحن الآمن فائق السرعة".

وتتميز تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 125 واط الجديدة من أوبو بقدرتها على شحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير ساعي من الصفر إلى 41% خلال خمس دقائق، وإلى 100% خلال عشرين دقيقة فقط عند استخدام أعلى معدل للشحن. وتحقق أوبو ذلك من خلال استخدام تقنية الشحن المباشر التي تتوافق كذلك مع بروتوكولات الشحن فائق السرعة VOOC وSuperVOOC.

ويتميز شاحن SuperVOOC صغير الحجم بقدرة 50 واط، ولا يتجاوز سماكته 1.05 سم. ويمكن لهذا الشاحن شحن مختلف أنواع الأجهزة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب، ما يجعله خياراً مثالياً أثناء التنقل أو السفر.

كما اعتمدت أوبو في تصميم الشاحن فائق السرعة صغير الحجم بقدرة 110 واط على بنية هندسية مزدوجة تتيح تحويل الطاقة بكفاءة عالية مع التحكم بحرارة الشاحن والجهاز بفعالية، حيث يضم الشاحن مجموعة من المكونات الصغيرة الخاصة، بحيث لا يتجاوز حجم الشاحن 35.76 سم مكعب، أي بحجم شاحن عادي بقدرة 18 واط.

واستخدمت أوبو في صناعة الشواحن وللمرة الأولى على الإطلاق تقنيات متقدمة معتمدة في قطاع الطيران، توظف الديودات عالية الطاقة وشبكات التوليد عالية التردد لتصميم شواحن ذات حجم صغير وأداء متقدم.

وقدمت أوبو، لغاية يونيو من عام 2020، أكثر من 2800 براءة اختراع عالمية لتقنيات الشحن فائق السرعة، وطبقت تقنياتها الفريدة في أكثر من 30 طرازاً من هواتف أوبو الذكية، لتصل من خلالها إلى أكثر من 157 مليون مستخدم في مختلف أنحاء العالم.