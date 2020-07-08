سامسونغ تطلق جهازاً لاسلكياً يشحن الهاتف ويعقّمه

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها تطلق جهازا لاسلكيا جديدا يشحن الهاتف ويعقمه من الفيروسات في كوريا الجنوبية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ سامسونغ في بيع الجهاز، الذي يعتمد على الأشعة فوق البنفسجية، بسعر يقدر بـ 49,500 وون(41.39 دولار أمريكي) ابتداء من اليوم في السوق المحلي.

وقد طرحت سامسونغ هذا الجهاز في ألمانيا وهولندا وتايلاند وسنغافورة في الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن تطرحه في الولايات المتحدة قريبا.

وذكرت سامسونغ أن الجهاز يستطيع تعقيم عدد من الأدوات الشخصية، مثل الهواتف الذكية والساعات وسماعات الأذن وغيرها.

ويكون هذا الجهاز قادرا على إزالة ما يصل إلى 99% من البكتيريا والفيروسات، مثل البكتيريا القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء، وغيرها وفقا لشركتي انترتك، وإس جي إس المتخصصتين في مجال الاختبار والتفتيش والفحص.

وتحتاج عملية التعقيم إلى 10 دقائق فقط لتعقيم جانبي الأدوات، بحسب "يونهاب".

ومن جانب آخر، سجلت سامسونغ براءات اختراع للطلاء المقاوم للميكروبات(Antimicrobial Coating) للهواتف الذكية، الذي يحمي مستخدمي الهواتف الذكية من خطر الفيروسات في كوريا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا، وغيرها، وفقا لوسائل إعلام متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، مثل موقع أندرويد هيدلاينز الأمريكي.