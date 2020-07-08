سامسونغ تكشف النقاب عن هواتف ذكية جديدة في أغسطس عبر الإنترنت

أكدت سامسونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء أنها ستكشف النقاب عن هواتف ذكية جديدة الشهر المقبل من خلال فعالية عبر الإنترنت.

وأفادت سامسونغ بأنه من المخطط عقد فعالية "Galaxy Unpacked 2020" في الخامس من أغسطس عن طريق بث حي للفعالية بدءا من الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وعادة ما تعقد شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة هذا النوع من الفعاليات في نيويورك كل عام، بيد أنها قررت عقد فعالية العام الجاري عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

ويتوقع أن تقدم سامسونغ مجموعة من أجهزة الهواتف الحديثة بما يشمل سلسلة هواتف جلاكسي نوت 20.

ويبلغ حجم شاشة هاتف نوت 20 6.4 بوصة، في حين يبلغ حجم هاتف نوت 20 ألترا الأكثر تقدما 6.9 بوصة.

وسيطلق الهاتفان في الأسواق المحلية الكورية في يوم 21 من أغسطس، وستتاح عمليات الشراء المسبق كذلك، وفقا للمصدر.

ويتوقع كذلك أن تقدم سامسونغ خلال هذه الفعالية هاتفين جديدين قابلين للطي وهما "ذا جالاكسي فولد 2" ونسخة الجيل الخامس من جهاز "جالاكسي زي فليب".

ويتوقع المراجعون الفنيون لسامسونغ أن يبلغ حجم شاشة هاتف "ذا جالاكسي فولد 2" 7.7 بوصة في وضع الفرد، وشاشة الغلاف 6.23 بوصة.

وبالنسبة لنسخة الجيل الخامس من هاتف "جالاكسي زي فليب" القابل للطي، فلا يتوقع أن تطرأ عليه تغيرات رئيسية مقارنة بالنسخة الأصلية التي تم إطلاقها في فبراير من العام الجاري.

ويرى عاملون بالصناعة أن سامسونغ ستكشف النقاب عن ساعة "جالاكسي واتش 3" القابلة للارتداء، وسماعات جالاكسي لايف اللاسلكية خلال الفعالية، وفق "يونهاب".