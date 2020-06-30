كوريا الجنوبية تبتكر "معقما رقميا" للأيادي والأسطح باستخدام الهاتف

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

طورت شركة كورية جنوبية جهازا يتم تثبيته على إضاءة الهاتف الذكي ليحول الضوء إلى أشعة فوق بنفسجية تعمل على تعقيم اليدين وقتل الفيروسات التاجية والجراثيم الأخرى على اليدين والأسطح في 10 ثوانٍ فقط.

ويستخدم جهاز UVLEN ، من شركة كورية جنوبية تحمل نفس الاسم، الأشعة فوق البنفسجية لتخليص الأسطح من البكتيريا في 10 ثوانٍ.

الجهاز المحمول وخفيف الوزن، الذي من المقرر إطلاقه قريبًا بسعر 25 دولارًا، يعلق في مكان الإضاءة على ظهر الهاتف الذكي.

ويعمل الجهاز على تحويل ضوء الهاتف من شعلة إلى أشعة فوق بنفسجية قصيرة الأمواج لقتل الكائنات الحية الدقيقة، وفقاً لموقع " تشاينا دايلي".

وتقول منظمة الصحة العالمية أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب تلفا في الجلد والعين، كما أن مصادر ضوء الأشعة فوق البنفسجية التقليدية قد تسبب السرطان. ولكن العلماء يؤكدون بأن ضوء الأشعة فوق البنفسجية قصيرة الأمواج، والتي يبلغ طولها الموجي بين 207 إلى 222 نانومتر، تعطل الميكروبات دون التسبب في ضرر للجلد.