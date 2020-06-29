سامسونغ تطرح هاتفين ذكيين قابلين للطي أغسطس المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

من المتوقع أن تطلق شركة سامسونغ للإلكترونيات هاتفين ذكيين قابلين للطي في النصف الثاني من هذا العام، مع احتمال طرح طراز هاتف قابل للطي بأسعار معقولة في العام المقبل، حسبما قالت مصادر في القطاع الصناعي الكوري الجنوبي أمس الأحد.

من المنتظر أن تكشف شركة سامسونغ النقاب عن جالاكسي فولد 2 ونسخة 5 جي من جالاكسى زى فليب في حدث في أغسطس، جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف جالاكسي نوت 20 الرئيسية، وفقًا ليونهاب.

لكن الهواتف الذكية القابلة للطي، التي تباع بأسعار في متناول اليد، التي من المفترض أن يُطلق عليها جالاكسي فولد لايت، من غير المرجح أن تظهر للمرة الأولى في هذا الحدث.

ويشاع أن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا ظلت تقدم نسخة من هاتفها الذكي القابل للطي، الذي يباع بنحو نصف سعر جالاكسي فولد العادي.

وتوقع المراجعون التقنيون الأجانب أن جالاكسي فولد 2 سيحتوي على شاشة بقياس 7.7 بوصة عند فتحه، في حين تكون له شاشة عرض بحجم 6.23 بوصة عند طيه، وكلتاهما أكبر من شاشات سابقه مقاس 7.3 بوصة و 4.6 بوصة، على التوالي.

من المتوقع أن تستخدم سامسونغ الزجاج الرفيع جدا (UTG) لجالاكسي فولد 2، كما فعلت مع جالاكسي زي فليب. ومع ذلك، توقع الكثيرون أن الجيل الثاني من جالاكسي فولد من غير المحتمل أن يكون مزودا بقلم إس بين.

ووفقًا للمصادر، لا يُتوقع أن تحتوي نسخة 5 جي من جالاكسي زي فليب على تغييرات كبيرة في المواصفات مقارنة مع الطراز الأول.

وسيأتي الكشف عن هواتف سامسونغ الذكية الجديدة القابلة للطي وسط منافسة شديدة من شركة هواوي للتكنولوجيا ومايكروسوفت.

وأفادت بعض التقارير أن شركة هواوي الصينية تعتزم طرح هاتف Mate X2، بينما تتطلع مايكروسوفت إلى تقديم جهاز Surface Duo في الربع الثالث من العام الجاري.