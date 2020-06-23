"فوجاكو" الياباني.. أسرع كومبيوتر في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معهد ريكين الياباني للأبحاث اليوم الثلاثاء إن الكومبيوتر العملاق “فوجاكو”، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل معهد البحوث المرتبط بالحكومة اليابانية وكيانات أخرى، بما في ذلك شركة فوجيتسو اليابانية، تصدر قائمة أسرع 500 حاسوب في العالم، التي يصدرها موقع “توب 500” الذي يتعقب تطور قوة المعالجة في الحواسيب منذ أكثر من عقدين.

إنها المرة الأولى، التي يحتل فيها الحاسوب العملاق الياباني المرتبة الأولى في قائمة توب 500 منذ أن حصل السوبر كمبيوتر K على المرتبة الأولى في حزيران 2011 ونوفمبر من العام نفسه.

تم تطوير فوجاكو بشكل مشترك من قبل معهد ريكين وشركة فوجيتسو العملاقة، وتصل سرعته إلى 415.53 بيتافلوب؛ أي أسرع بنحو 2.8 مرة من الحاسوب الأمريكي الذي يحل في المرتبة الثانية، والذي يتصل سرعته إلى 148.6 بيتافلوب، بحسب موقع (اليابان بالعربي).

أجريت الحسابات بحوالي 95.6٪ من وحدات المعالجة المركزية في “فوجاكو” البالغ عددها 159000، والتي تم تركيبها على 432 رف كمبيوتر.

من المتوقع أن تحقق الآلة سرعات حوسبة أسرع من خلال تحسين البرامج في المستقبل، وفقًا للفريق الياباني.

كما احتل الحاسوب العملاق الياباني المرتبة الأولى في معيار التدرجات المتقاربة عالية الأداء، والذي يقيس سرعة الحساب لبرامج الكمبيوتر، مثل تلك المخصصة للاستخدام التجاري، ومعيار HPL-AI، وقياس أداء الحوسبة للذكاء الاصطناعي، وتصنيف Graph500 لقدرة الكمبيوتر على تحليل الرسوم البيانية، مهم لمعالجة البيانات الضخمة.