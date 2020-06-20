سامسونج تطلق خدمة الطلب المسبق على هاتف Galaxy S20+ 5G في الإمارت

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت سامسونج الخليج للإلكترونيات خدمة الطلب المسبق على هاتف Galaxy S20+ 5G وسماعات +Galaxy Buds إصدار BTS الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن للعملاء طلب الأجهزة الجديدة عبر متجر سامسونج على الإنترنت www.samsung.com اعتباراً من 19 يونيو وحتى 5 يوليو 2020.

وبهدف الارتقاء بتجارب عشاق أجهزة سامسونج وفرقة BTS إلى آفاق جديدة، إضافة إلى مواصلة تطوير ابتكارات هادفة تسهم في توفير تجارب استخدام جديدة وقيمة للهواتف المحمولة، تعاونت سامسونج مع BTS، الفرقة الغنائية الكورية الجنوبية المشهورة على الصعيد العالمي، بهدف توحيد الجهود للارتقاء بتجارب عشاق أجهزة سامسونج والأعمال الفنية الرائعة التي تقدمها فرقة BTS.

وستكون هواتف Galaxy S20+ 5Gوسماعات Galaxy Buds+ إصدار BTS الحصري متاحة للطلب المسبق عبر الانترنت على www.Samsung.com باللون الأرجواني. وسيحصل العملاء الذين يشترون هاتف Galaxy S20+ 5G BTS بخصم 50٪ على سماعات BTS+Galaxy Buds، كما تحتوي عبوة الهاتف على بطاقات تستعرض صور أعضاء الفرقة ومجموعة من الملصقات المميزة، لتمكين المعجبين من تخصيص أجهزتهم على النحو الأمثل!