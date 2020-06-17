أوبو تطلق «فايند X2 برو» بالشراكة مع «اتصالات» في سوق الإمارات

المصدر: دبي- البيان

اطلقت «أوبو»، علامة التكنولوجيا العالمية، أمس، هاتفها الذكي المرتقب «أوبو فايند X2 برو»، في دولة الإمارات، بالشراكة مع «اتصالات».

ويأتي الجهاز المعزز بتقنية الجيل الخامس الاستثنائية، وبمنظومة كاميرا احترافية، وشاشة فائقة الوضوح، تعد الأكثر تقدماً في قطاع الهواتف الذكية، تجسيداً لأناقة التصميم الذي تتميز به هواتف أوبو الذكية، ويقدم للمستخدمين تجربة فائقة على مستوى القطاع. يتوفر الهاتف باللون الأسود السيراميك، وبذاكرة تخزين سعة 512 غيغابايت، عبر متاجر شركة «اتصالات» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وموقعها الإلكتروني، اعتباراً من 18 يونيو، مقابل 4999 درهماً.

يتمتع هاتف «أوبو فايند X2 برو»، الذكي، بمنظومة الكاميرا الثلاثية الأقوى على الإطلاق من أوبو، وتشمل الكاميرا الرئيسة «سوني IMX689»، بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة بزاوية تصوير فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة تقريب بدقة 13 ميغابكسل. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon™ 865، مجهز لشبكات الجيل الخامس، ومعدل تحديث سلس بمقدار 120 هرتز، وشاشة Ultra Vision فائقة الوضوح، بدقة 3K، قادرة على عرض أكثر من مليار لون، وشاحن SuperVOOC 2.0 فائق السرعة، بقدرة 65 واط، أسرع تقنية للشحن في القطاع، فهو ببساطة، مصمم ليوفر للمستخدمين تجربة لا تضاهى في عالم الهواتف الذكية.

وقال إيثان تشيوي رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا إطلاق أحدث هواتفنا الذكية الرائدة، والمعززة بتقنيات الجيل الخامس في السوق الإماراتية، بالشراكة مع "اتصالات". ولطالما ساهمت هواتف سلسلة "فايند X" من أوبو، في تخطي التوقعات، بتقنياتها الحديثة، وبتوفير إمكانات جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية. وانطلاقاً من سعينا الدائم لتحسين أنماط الحياة، عبر تقنيات فائقة التطور، يشكل الابتكار والبحوث والتطوير، أولوية استراتيجية بالنسبة لعلامة أوبو، ما يتيح لنا توفير أكثر التقنيات تقدماً، وتجربة لا تضاهى، وتصاميم رائعة، في هاتف ذكي متفرد ومدهش».

من جهته، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «يسعدنا التعاون مع أوبو، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة، والتي تدعم تقنيات الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة. فنحن في "اتصالات"، ملتزمون بتزويد عملائنا بتقنيات اتصال عالية الكفاءة من الجيل الخامس، ولهذا، نسعى دائماً لبناء الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الهواتف الذكية والتكنولوجيا، مثل أوبو، تماشياً مع استراتيجيتنا وأهدافنا».

وتم تزويد هاتف «فايند X2 برو»، بشاشة Ultra Vision فائقة الوضوح، ومعدل تحديث 120 هرتز، قادرة على عرض أكثر من مليار لون مختلف، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بحركة أكثر سلاسة ووضوحاً، ونظام حماية العين التفاعلي، بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمتاز الشاشة بدقة 3168 * 1440، وبكثافة 513 نقطة في البوصة، وانعكاسية شاشة منخفضة للغاية، فيما يصل أقصى سطوع للشاشة إلى 1200 شمعة، وبهذا يرسي هاتف «أوبو فايند X2 برو»، معياراً جديداً في الدقة والألوان ومعدل التحديث والسطوع. وقد حصل الهاتف على جائزة «ديسبلاي ميت» (DisplayMate) المرموقة، لأفضل شاشة هاتف ذكي، وأعلى تصنيف من «ديسبلاي ميت» لأداء الشاشات A+.