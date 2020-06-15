سامسونغ تطرح إصدار "بي تي إس" من هاتف "جالاكسي إس 20" وسماعة "بدز بلس"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الاثنين عن إصدار خاص من هواتفها الذكية "جالاكسي" وسماعات الأذن اللاسلكية لها بالتعاون مع فرقة البوب الكورية "بي تي إس"، بحسب "يونهاب".

وكشفت الشركة النقاب عن إصدار "بي تي إس" من هاتف "جالاكسي إس 20 بلس 5 جي" و"جالاكسي إس 20 بلس" وسماعة "بدز بلس".

ويتم تطبيق "اللون البنفسجي"، الذي يرمز للفرقة، في تصميم إصدار "بي تي إس" بشكل عام. ويحمل الإصدار شعار الفرقة ورمز القلب البنفسجي على ظهره.

وقالت سامسونغ إن إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي إس 20 بلس" سيدعم شبكات 5G و LTE. ويتم تطبيق سمات مستوحاة من "بي تي إس" وتثبيت تطبيق منصة مجتمع معجبي الفرقة "ويفيرس".

وفي كوريا الجنوبية، سيتم بيع إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي إس 20 بلس"، الداعم لشبكة 5G، بسعر 1.39 مليون وون(1,155 دولارا أمريكيا). وسيتم تلقي الحجوزات المسبقة له بدءا من 1 يوليو.

ويتم تطبيق اللون البنفسجي أيضا في تصميم إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي بدز بلس" وحقيبة الشحن الخاصة به. ويحمل الإصدار شعار الفرقة ورمز القلب البنفسجي أيضا. ويأتي مع بطاقات صور للفرقة في الصندوق.

وسيبدأ تلقي الحجوزات المسبقة لإصدار "بي تي إس" من سماعات "جالاكسي بدز بلس" اليوم الاثنين في متاجر سامسونغ ومتجر "ويفيرس". وستكون متاحة للحجوزات المسبقة عبر متجر "سامسونغ دوت كوم" على الإنترنت ابتداء من يوم الجمعة. ويبلغ سعرها 220 ألف وون في كوريا الجنوبية.

قالت الشركة إن الأجهزة ستكون متاحة عالميا اعتبارا من 9 يوليو.