هاتف شفاف.. الصين تزيح الستار عن أكثر هواتف الجيل الخامس غرابةً وتطوراً

المصدر: البيان الإلكتروني

بتصميم فريد ومواصفات خارقة تجعله من أفضل الهواتف الجديدة المصممة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، كشفت شركة Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية عن أحدث هواتفها Red Magic 5G Transparent Edition.

ويعتبر الهاتف الجديد مخصصا لعشاق الألعاب الإلكترونية التي تحتاج لشبكات الإنترنت السريعة، لكن من أكثر ما يميزه بحسب موقع "روسيا اليوم" هو هيكله الشفاف الذي يسمح برؤية المعالج والعديد من أجزائه الإلكترونية الداخلية.

ولضمان تعامله بسلاسة كبيرة مع الصور والفيديوهات حصل هذا الجهاز على شاشة بمقاس 6.65 بوصة بدقة عرض (02340/1080) بيكسل، بتردد 144 هيرتزا.

أما أداؤه الممتاز وسرعة تعامله مع الإنترنت وشبكات 5G فيضمنها معالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وجهاز مودم خاص، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 8/12/16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (55واط).

ويعتمد هذا الجهاز في التصوير على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها حساس خاص من نوع Sony IMX686 يمنحها القدرة على التقاط صور فائقة الدقة، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 12 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.