أوبو تطرح «فايند X2 برو» في الإمارات 18 يونيو حصرياً مع «اتصالات»

المصدر: دبي- البيان

تتهيأ «أوبو»، علامة التكنولوجيا العالمية، لإطلاق هاتفها الذكي الأحدث «فايند X2 برو» في دولة الإمارات، بالشراكة مع شركة «اتصالات»، في 18 يونيو، لتقدم بذلك جيلاً جديداً من معايير الأداء الفائق، وتقنيات التصوير المذهلة، والتميز التقني التي تشتهر بها شركة «أوبو».

ويقدم هاتف «أوبو فايند X2 برو»، معياراً جديداً من التميز، بفضل جمعه بين الأداء الفائق والابتكارات الرائدة في قطاع الهواتف الذكية، والمزايا التقنية السباقة، ويأتي مزوداً بذاكرة داخلية سعة 512 غيغابايت، ويضم أحدث نظام الكاميرات الثلاثية من «أوبو»، والذي يضم عدسة رئيسة من طراز «سوني IMX689»، بدقة 48 ميغابكسل، إضافة إلى كاميرا الزاوية الواسعة، بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا التقريب بدقة 13 ميغابكسل. ويأتي النظام المتنوع، ليوفر للمستخدمين تجربة استثنائية، تجعل من هاتف «أوبو فايند X2 برو»، خياراً مثالياً لعشاق التصوير الفوتوغرافي.

ويقدم الهاتف الجديد، دقة بصرية فائقة، بفضل الشاشة الأحدث والأكثر تطوراً من «أوبو». وتأتي الشاشة بمعدل تحديث قدره 120 هيرتز، وشاشة فائقة بجودة 3K QHD+، القادرة على عرض مليار لون بوضوح يضاهي الواقع. وتحمل الشاشة المتميزة، شهادة اعتماد الجودة العالمية من TÜV راينلاند لشاشة العرض بالعناية الفائقة، ونظام حماية العين التفاعلي بالذكاء الاصطناعي. وقد حصل الهاتف على جائزة «ديسبلاي ميت» (DisplayMate) المرموقة، لأفضل شاشة هاتف ذكي، وأعلى تصنيف من «ديسبلاي ميت» لأداء الشاشات A+. وبفضل شاشة العرض الفائقة، ومكبرات الصوت الستيريو الثنائية، بتقنية دولبي أتموس (Dolby Atmos)، يوفر «أوبو فايند X2 برو»، تجربة سمعية وبصرية غامرة بكل المقاييس.

ويعتبر هاتف «أوبو فايند X2 برو»، الخيار الأفضل للمستخدمين دائمي التنقل، بفضل تقنية الشحن السريع الفائق SuperVOOC 2.0، بقوة 65 واط، والتي تعتبر الأسرع في قطاع الهواتف الذكية، يمكن للهاتف شحن بطاريته بالكامل في غضون 38 دقيقة فقط. وبهذا، حيث يستغرق الهاتف فترة قصيرة جداً للشحن، والبدء بإعادة الاستخدام مجدداً، حتى بعد تجربة تصوير مكثفة، أو تشغيل الألعاب لفترة طويلة.

وقال إيثان تشيوي رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: «يشكل هاتف «أوبو فايند X2 برو»، نتيجة سنوات من جهود الابتكار والأبحاث التي بذلتها شركة «أوبو»، وجمعتها في هاتف ذكي متفوق، يتمتع بكافة المزايا التي تشتهر بها الشركة، بدءاً من التقنيات السباقة إلى التصميم المبتكر والمزايا المتطورة، ليصبح بذلك هاتفاً مثالياً لمستخدمي الهواتف الذكية اليوم. وبما أن الكثيرين من محبي علامتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يترقبون هذا الهاتف الذكي بفارغ الصبر، يسعدنا اليوم، الإعلان عن قرب موعد إطلاق هذا الجيل الجديد من تقنيات الهواتف الذكية في السوق الإماراتي».

ولتوفير تجربة متميزة وفائقة السلاسة من الجيل الخامس، يأتي هاتف «أوبو فايند X2 برو»، مزوداً بتقنيات الجيل الخامس، التي تقدمها «أوبو»، حيث يمكنه البحث واختيار الشبكة المناسبة بذكاء، لتعزيز سرعة الأداء، والحفاظ على عمر البطارية في آن واحد.