شاهد.. هاتف ذكي يقرأ درجة حرارة الجسم

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

كشفت شركة صينية عن هاتف ذكي مزود بمستشعر يمكنه قياس درجة حرارة الإنسان حتى عشر درجات.

ويمكن للهاتف، الذي طرحته شركة Honor، قراءة درجة حرارة المرء عند وضعه بجانب المعصم أو الوجه.

وتم الكشف عن الهاتف الذكي Honor Play 4 Pro في مقطع فيديو على حساب الشركة الخاص على منصة Weibo الصينية.

ويمكن للهاتف، ومن خلال استخدام جهاز استشعار مدمج، قياس درجة الحرارة حتى 10 درجات، عند وضعه بالقرب من المعصم أو الوجه.

وتخطط شركة Honor، وهي شركة تابعة للشركة الأم "هاواوي" العملاقة للهواتف الذكية الصينية، لإطلاق الجهاز في الصين، ولكنها لم تعلن عن أي خطط لإصدار دولي.

وسيتم طرح الهاتف في الصين بسعر 420 دولارًا تقريبًا بما في ذلك مستشعر درجة الحرارة أو 407 دولارات بدون.

وبحسب موقع The Verge، فإن هاتف Play 4 Pro يمكنه إعطاء قراءة صحيحة لدرجة حرارة الإنسان في درجات حرارة تتراوح من -20 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية.

وفي الوقت الذي يمكن أن لا يجذب هاتف بمستشعر لقياس درجة الحراة مقتنيي الهواتف في العالم، يتوقع أن يجد الجهاز جمهورًا بين قاعدة المستهلكين في الصين نظرًا للوباء الذي يضرب البلاد.

ولكن من الناحية النظرية، فإن وجود مقياس حرارة في متناول اليد في جميع الأوقات يمكن أن يساعد الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما إذا كان عليهم الذهاب إلى الطبيب، أو البقاء في المنزل.

وسيأتي Play 4 Pro (بدون المستشعر) مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وكاميرتين خلفيتين، وكلا الطرازين من الهاتف سيدعم 5G ولديه شاشات 1080p وفقًا لـ The Verge.