تطبيق صيني فتيّ "يدفع" لمستخدميه

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

على الرغم من اطلاقه في أوائل شهر مايو المقبل، إلا إن تطبيق Zynn، أصبح الرقم واحد على App Store بالولايات المتحدة، مستفيداً من ميزة الدفع للمستخدمين.

التطبيق الجديد المنافس لـ "تيك توك"، والذي تقدمه أيضًا شركة صينية، عزز نموه من خلال الدفع للمستخدمين.

ففي بداية العام، كنا نتحدث عن النمو القوي لشبكة "تيك توك" الاجتماعية، والتي تعد بالفعل واحداً من أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها في العالم. ولم يكن للوباء تأثير سلبي على هذا النمو، بل على العكس من ذلك، كان "تيك توك" أحد التطبيقات التي يستخدمها متصفحو الإنترنت للترفيه عن أنفسهم أثناء الحجر.

لكن مؤخرًا، قرر أحد منافسي "تيك توك" النسج على منوال التوسع الدولي لهذه الشبكة الاجتماعية، حيث أحدث بالفعل ضجة كبيرة في الولايات المتحدة.

يسمى هذا التطبيق الجديد Zynn، وهو يشبه إلى حد كبير "تيك توك" ويركز على مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بتنسيق عمودي.

ووفقًا لتوضيحات من The Verge، فإن Zynn هو النسخة الدولية من تطبيق Kuaishou في الصين؛ المنافس الرئيسي لـ Douyin (النسخة الصينية من تيك توك) في الإمبراطورية مترامية الأطراف.

بعبارة أخرى، قرر منافس "تيك توك" بدوره اقتحام الأسواق خارج الصين، وتحيق نمو فريد من نوعه، وذلك من خلال الدفع للمستخدمين.

نموذج هرمي

وفقًا للعديد من مستخدمي الإنترنت، عندما تنشئ حسابًا على Zynn ، تكسب دولارا واحدا، كما يمكنك أيضا كسب عشرات الدولارات من خلال دعوة الأصدقاء أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

وبفضل هذا المخطط الهرمي، ارتفع هذا التطبيق بالفعل إلى المركز الأول في ترتيب التطبيقات المجانية على متجر App Store في الولايات المتحدة، كما أصبح على متجر Google Play ضمن أفضل 10 تطبيقات، وفق موقع "presse-citron" الفرنسي.

ويرى موقع Mashable أنه لا بد من الحذر من هذا النوع من التطبيقات، نظرًا لعدد عمليات الاحتيال الموجودة على الإنترنت، مضيفاً أن "الخيارات المعروضة عندما تكون تريد سحب مكاسبك من هذا التطبيق تبدو أنها تجعل من الصعب أخذ أموالك والمغادرة عن طواعية".

ومع ذلك، فإن الشركة التي تقدم Zynn هي شركة جادة جدا، وفقا لما أفادت به The Verge، فقد تلقت، في ديسمبر ، استثمارا بقيمة ملياري دولار من العملاق الصيني تينسنت، بهدف مساعدة الشركة على مقارعة ByteDance؛ الشركة التي تقدم تيك توك.

خلاف ذلك، فإن Zynn لن يعرض أي إعلانات خارجيا في الوقت الحالي، ولكن في الصين يحقق التطبيق إيرادات من خلال الإعلانات في مستوى منافسها تيك توك.