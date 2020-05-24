«هواوي» تستثمر 200 مليون دولار في نظام للحوسبة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة "هواوي" عن نيتها استثمار 200 مليون دولار في النظام الإيكولوجي للحوسبة خلال 2020 وستساعد في دعم مليوني مطور في جميع أنحاء العالم، بهدف منح الشركاء المزيد من أساليب تطوير التطبيقات الرقمية والاستفادة الكاملة من قيمة البيانات، وذلك من خلال تنمية ابتكار المنتجات وتحسين نماذج الأعمال.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات قمة "هواوي" العالمية لمحللي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دورتها السابعة عشرة، والتي عُقدت أخيراً عبر الإنترنت، حيث انضم إلى هواوي أكثر من 2000 شخص من نخبة المحللين وقادة الرأي وممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التسارع العالمي نحو العالم الذكي.

وسلطت هواوي الضوء على كيفية تسريع الاتصالات الذكية عبر شبكات بروتوكول الإنترنت IP الذكية. وقال كيفين هو، رئيس خط إنتاج منتجات اتصالات البيانات في هواوي: "يمثل 2020 العام الأول لبدء الاستخدام التجاري لشبكات بروتوكول الإنترنت IP الذكية. شهد القطاع بأكمله تحولاً تاريخياً لشبكات بروتوكول الإنترنت التي تطورت من الشبكة العنكبوتية العالمية إلى الشبكة الشاملة المدعومة بمقاطع الفيديو، وهو الآن في طريقه نحو التحول إلى شبكات بروتوكول الإنترنت الذكية الموجهة في عصر الجيل الخامس والحوسبة السحابية.