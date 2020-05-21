هاتف موتورولا الجديد بتقنية الجيل الخامس في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موتورولا اليوم، عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث "موتورولا إيدج بلس" بشكل رسميّ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تزويد الهاتف بعدة تقنيات متطورة ورئيسية شملت الأداء القوي لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 5G، والشاشة الديناميكية المتميزة، وتجربة التصوير غير المسبوقة، والتجربة الصوتية الاستثنائية كلياً، فضلاً عن بطارية هي الأكبر من نوعها بين الهواتف المعززة بتكنولوجيا الجيل الخامس في السوق.

وصمم هاتف م"موتورولا إيدج بلس" للاستفادة من السرعة والقوة والأداء الفائق لتقنيات الجيل الخامس. وتم تزويده بمعالج كوالكوم SnapdragonTM 865 الأكثر تطوراً في السوق، مما يتيح أداء أكثر سرعة بنسبة 25% عن الأجيال السابقة مع استجابة فورية عند التصفّح أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستمتاع بالألعاب.

ويتألق الهاتف بذاكرته العشوائية سعة 12 جيجابايت من نوع Micron DDR5، بما يعزز سلاسة التشغيل وزيادة عرض النطاق الترددي الأقصى بنسبة 30% وتخفيض استهلاك البطارية، ويرتقي بالتجربة التي تتيحها تقنية الجيل الخامس .

وتعليقاً على إطلاق هاتف "موتورولا إيدج بلس"، قال شاراي شمس، المدير العام لأعمال الهواتف الذكية في المجموعة: "استكمالاً لتاريخنا العريق في مجال الإبداع، تواصل موتورولا الارتقاء بسوية التكنولوجيا. ونتفرّد بكوننا السبّاقين في طرح الابتكارات الجديدة في القطاع".

وتابع شمس: "على سبيل المثال، عززنا التزامنا بتقنية الهواتف القابلة للطيّ مع هاتف Motorola RAZR الأول من نوعه على شكل محار أو صدفة. وها نحن نواصل هذه المسيرة الآن مع تكنولوجيا الجيل الخامس. وكتبت التاريخ إبداعاتنا عندما أطلقنا في العام 2018 أول هاتف بتقنية الجيل الخامس modo z3 5g mod.

وأضاف: "نطلق اليوم موتورولا إيدج بلس، هاتف الجيل الخامس الأسرع في العالم الذي يفتح آفاقاً لا محدودة من الإمكانات أمام عملائنا بفضل أدائه القوي وكاميرته المتطورة والدقة الفائقة لشاشته المتميزة، ليرتقي موتورولا إيدج بلس بتجربة استخدام الهواتف الذكية إلى مستويات جديدة كلياً".