مواصفات خارقة لهاتف سامسونج نوت 20 القادم

المصدر: البيان الإلكتروني

كما العادة وقبل إطلاق أي هاتف جديد من أي طراز كان، يكون هناك بعض التسريبات لمواصفاته الجديدة والمبتكرة، وآخر تسريب كان عن هاتف سامسونج نوت 20 القادم.

حيث نشر روس يونج، المتخصص في تسريبات الهواتف الذكية، معلومات جديدة عن سلسلة هواتف سامسونج نوت 20 المنتظرة، إذ كشف أن الشركة تنوي تقديم هاتفيها جلاكسي نوت 20 وجلاكسي نوت 20 بلس بمعدل تحديث 120 هرتز.

وبحسب صحيفة "أنحاء" السعودية فإن يونج كان قد كشف تفاصيلاً جديدة إزاء هاتف سامسونج القابل للطي جلاكسي فولد 2 منذ فترة، ولكنه أشار مؤخراً إلى عدم إصدار سامسونج هاتف جلاكسي نوت 20 ألترا ضمن سلسلة نوت 20.

وأوضح يونج أن الشركة تنوي إصدار هاتف جلاكسي نوت 20 بلس والذي سيكون أعلى إصدارات السلسلة، بشاشة تبلغ 6.87 بوصة ودقة 1440 بلس، مع تحديث 120 هرتز. فيما أشار إلى أن الهاتف سيدعم نمط تبديل تلقائي إلى معدل تحديث 60 هرتز.

من جهة أخرى، أمد يونج على أن هاتف جلاكسي نوت 20 سيأتي بشاشة 6.42 بوصة، ودقة 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ولفت إلى أن سامسونج ستدعم الهاتف بشاشة OLED بتقنية LTPO التي تعمل على توفير شحن الهاتف بنسبة من 5-15% مقارنة بالشاشات المميزة بتقنية LTPS.

وكانت تقنية LTPO قدمت للمرة الأولى في شاشة ساعة ابل الذكية Series 4، كما كشفت سامسونج عن الشاشات المميزة بتقنية LTPO للمرة الأولى في هاتف Galaxy Watch Active2.

وأشارت التسريبات السابقة إلى أن الشركة ستطلق نسخة محدثة من معالجاتها اكسينوس 990 بتقنية 6 نانومتر مع سلسلة نوت 20 للوصول أو تخطى مستوى معالج كوالكوم، بعد مواجهة الشركة انتقادات حول معالجها والذي كان مبنيًا على تقنية 7 نانومتر، فيما سيعمل المعالج الجديد على معمارية بتقنية 6 نانومتر لتقديم أفضل أداء.