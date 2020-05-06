إطلاق HONOR 9X Lite في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت HONOR اليوم عن إطلاق هاتف HONOR 9X Lite الذكي، الذي يمتاز بأناقته وسعره المناسب.

يأتي الهاتف بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. وهو مدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية. كما أنه مزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير.

ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث تقنياتها. ويبلغ سعر الهاتف الذكي 699 درهم إماراتي و699 ريال سعودي، وسيتمكن المستخدمون في الإمارات والسعودية من شراء الهاتف بدءاً من 14 مايو 2020.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في الإمارات والسعودية، ونحن على ثقة تامة بأن هذا الهاتف الرائد سيلقى رضا عشاق العلامة. صُمم HONOR 9X Lite للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مبتكر وبسعر مناسب. وستكون ميزاته الذكية نقطة جذب إضافية للخبراء الرقميين الذين يتطلعون إلى الإبداع والعيش في عالم ذكي اليوم.

المزايا الأساسية في هاتف HONOR 9X Lite

قدرات التصوير الاستثنائية مع الكاميرا المزدوجة دقة 48 ميجابكسل الملائمة لكل مناسبة، حيث ويوفر المستشعر الرئيسي 48 مليون بكسل من الدقة مما يمنح المستخدم تفاصيل مذهلة في الصور المعقدة. وتُعد عدسة العمق المساعدة بدقة 2 ميجابكسل رفيقاً مثالياً للهواة الذين يرغبون بتصوير العناصر عن قرب.



شاشة العرض الكاملة من HONOR مقاس 6.5 بوصة ، تماشياً مع اتجاه شاشات العرض الكاملة، يتميز هاتف HONOR 9X Lite بشاشة مقاس 6.5 بوصة في هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة الخالية من فتحة الكاميرا. تتميز شاشة العرض الكاملة والخالية من فتحة الكاميرا بدقة 2340 x 1080 التي لا تقبل المنافسة وبسعر رائع، مما يوفر تجربة محسنة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وإنجاز المزيد.

حافظوا على إنتاجيتكم وتواصلكم طوال اليوم ، حيث سيمنحكم هاتف HONOR 9X Lite المجهز ببطارية تدوم طويلاً بقدرة 3750 مللي أمبير، تجربة خالية من القلق بدون شاحن خارجي. فيتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.

يأتي هاتف HONOR 9X Lite مع ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. وتعمل بطاقات SIM وmicroSD معاً لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10,000 أغنية دون المساومة على الجودة.

مزايا الهاتف الأخرى:

• شاشة العرض الكاملة من HONOR مقاس 6.5 بوصة التي تشكل 91% من حجم الهيكل العام

• معالج Hisilicon Kirin 710 مع نظام تشغيلEMUI 9.0

• هيكل زجاجي 2.5D

• 160.4 x 76.6 x 8.0 مم

• 188غ

• متوفر باللون الأخضر الزمردي وأسود منتصف الليل