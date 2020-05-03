إطلاق ساعة HUAWEI WATCH GT 2e في دولة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن ساعة HUAWEI WATCH GT 2e إضافتها الجديدة إلى سلسلة HUAWEI WATCH GT 2 الشهيرة في دولة الإمارات. وتم تصميم الساعة الذكية الجديدة لإلهام أسلوب حياة نشط وتشجيع المستهلكين في دولة الإمارات على البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي. وتتميز الساعة الجديدة بـ100 من أوضاع التمرين التي تضم الرياضات التقليدية أكثر الرياضات والتمارين العصرية.

وقدمت هواوي لأول مرة ميزة مراقبة مستوى تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) في ساعة 1HUAWEI WATCH GT 2e حيث سيتمكن المستهلكون في الإمارات من متابعة تحقيق أهداف اللياقة الخاصة بهم حتى وهم في المنزل خلال شهر رمضان المبارك. زُودت ببطارية تدوم لمدة أسبوعين2.

وصُممت الساعة لتقدم مفهوماً علمياً ورياضياً في الحياة اليومية للمستهلكين في الإمارات. كما تدعم الساعة الذكية الجديدة التتبع الدقيق لمعدل ضربات القلب وتوفر إشعارات لمعدل ضربات القلب غير الطبيعي وتتتبع مستوى ضغط الدم وجودة النوم التي تتيح للمستخدمين فهم حالتهم الصحية في الوقت الفعلي. وهي خاصية ستساعد المستهلكين الذين يصومون شهر رمضان في تحقيق أهداف اللياقة البدنية قبل الإفطار وبعده.

بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الساعة بتحسينات في التصميم مقارنة بالجيل السابق، بما في ذلك التاج المخفي الذي يتناسب مع هيكل الساعة لإضافة المزيد من الحيوية. كما تتوفر بخيارات ألوان جديدة وحيوية كلون أخضر النعناع Mint Green والأحمر البركاني Lava Red الذَين يمنحان المستهلك مظهراً بسيطاً وأنيقاً.

وتم تجهيز الساعة بشاشة AMOLED عالية الدقة تعمل باللمس مقاس 1.39 بوصة تدعم ميزة الدقة المناسبة للرؤية. وسيكون المستخدمون مع هذه الشاشة دائماً على بعد نقرة واحدة من المعلومات التي يحتاجونها حتى وإن كانوا بالخارج في يوم صيفي مشرق.

وتمتلك ساعة HUAWEI WATCH GT 2e مساحة تخزين كبيرة تسع حوالي 500 أغنية 3mp3. وسيتمكن المستخدمون مع تطبيق Huawei Music وسماعات البلوتوث من الاستمتاع بقائمة تشغيل التمارين المخصصة أثناء التدريب.

الجدير بالذكر أن الساعه متاحة باصدارين الأول بسعر 599 درهم والثاني ب 349 درهم