الكشف عن هاتف صيني يرصد الأجسام في الظلام

المصدر: البيان الإلكتروني

أزاحت شركة Blackview الصينة الستار عن هاتف زودته بكاميرات حرارية قادرة على العمل ورصد الأجسام المختلفة في الظلام الدامس.

وتبعاً لـ "روسيا اليوم"، فإن هاتف BV9800 Pro الجديد يأتي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها مستشعر حراري قادر على رصد الأجسام الحية في الليل وظروف الإضاءة المنخفضة أو المعدومة.

وتأتي هذه الكاميرا بدقة (48+48+5) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 16 ميغابيكسل، وبفتحة عدسة عريضة f/2.0، وفيها مستشعر بصري خاص من نوع OmniVision OV16885.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج ثماني النوى من نوع Cоrtex-A73 بتردد 2.1 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت من نوع LPDDR4X، أما ذاكرة التخزين الداخلية فيه فبسعة 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وحصل هذا الهاتف على هيكل متين مقاوم للصدمات والماء والغبار، وعلى مستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية كبيرة بسعة 6580 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 5 أيام متواصلة.

كما زود بمنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة A-GPS وGPS وBeiDou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال.